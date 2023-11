Was Bürgerinnen und Bürger in Waalhaupten bewegt

Bei der Bürgerversammlung in Waalhaupten wird eine Reihe Themen angesprochen. Bürgermeister Robert Protschka attestiert der Gemeinde „sehr gesundes Wachstum“.

28.11.2023 | Stand: 05:03 Uhr

Im Haushaltsplan 2022 standen der Gemeinde knapp 7,8 Millionen Euro zur Verfügung. 2023 waren es 9,5 Millionen Euro. Die Finanzen der Gemeinde waren ein Thema, das jetzt bei der Bürgerversammlung in Waalhaupten zur Sprache kam. Dies war die erste von vier Bürgerversammlungen in den Ortsteilen.

Schulden steigen - aber nächstes Jahr stehen große Projekte an in Waal

War die Gemeinde 2022 noch mit 3,8 Millionen Euro verschuldet, wird sie 2023 voraussichtlich einen Schuldenstand von 3,3 Millionen Euro vermelden können. Geplant waren über fünf Millionen Euro. Dies seien aber nur zeitliche Verschiebungen, machte Erster Bürgermeister Robert Protschka deutlich: Einige größere für 2023 geplante Projekte wie die Sanierung der Singoldbrücke in Waal oder die Renovierung der Alten Schule in Bronnen können erst im kommenden Jahr realisiert werden.

Ein paar Zahlen gab es auch zur demografischen Entwicklung in der Gemeinde. In der Marktgemeinde Waal sind derzeit 2445 Einwohner gemeldet (Stand 1. September), davon 1649 in Waal, 236 in Bronnen, 257 in Emmenhausen und 303 in Waalhaupten. In den vergangenen zehn Jahren ist die Bevölkerung um zehn Prozent angewachsen. Dies sei ein sehr gesundes Wachstum, das die bestehende Infrastruktur gut verkraften könne, sagte Protschka.

Pappeln in Waalhaupten mussten gefällt werden

In einer Bildpräsentation dokumentierte Protschka einige Ereignisse des vergangenen Jahres. Unter anderem zeigte er Bilder einer der drei gefällten Pappeln in Waalhaupten. Diese war innen komplett hohl. Es wäre also nur eine Frage der Zeit gewesen, wann sie von alleine umgefallen wäre. Beim Unwetter im Juli hatte ein umgefallener Ahorn das Bachufer stark beschädigt.

Ganz besonders freue sich Protschka über die Auszeichnung der Familie Spindler durch Staatsminister Markus Blume mit der Bayerischen Denkmalschutzmedaille für die Renovierung des Storfhofs.

Denkmalpreis Waalhaupten Spindler, Judith und Horst Spindler haben in jahrelanger Arbeit einen alten Hof in Waalhaupten renoviert. Dafür wurden sie mir dem Denkmalpreis des Bezirks ausgezeichnet. Bild: Mathias Wild

Größtes geplantes Projekt in der Gemeinde für 2024 ist der Neubau der Singoldbrücke in der Emmenhausener Straße. Mit dem Baubeginn wird Ende März/Anfang April 2024 gerechnet. Zweites großes Vorhaben sind die Sanierung und der Umbau der Alten Schule in Bronnen. Hier sei die Gemeinde nun allerdings mit der allgemeinen Kürzung von Fördermitteln konfrontiert. Eine Zusage vom Amt für Ländliche Entwicklung steht noch aus. Weitere Planungen für den Ausbau der Windkraft auf dem Gemeindegebiet mussten auf Eis gelegt werden, da sich mögliche Standorte im Bereich der militärischen Luftfahrt befinden. Erfreulicher, so der Bürgermeister, sei die Entwicklung beim Ausbau des Nahwärmenetzes: Eine Versorgung der anzuschließenden Haushalte entlang der gesamten Strecke ist für die Heizperiode 2025/26 vorgesehen.

Bürgermeister stellt Waaler Quartierskonzept vor

Abschließend stellte Protschka noch das neue Quartierskonzept vor. Mit Isabelle Hetschko habe man seit Juli eine sehr gute Koordinatorin für die Belange älterer Menschen. Wichtigste Aufgaben von Hetschkos sei der Aufbau einer guten Infrastruktur, um im gewohnten Umfeld alt werden zu können. Protschka dankte für die Beteiligung der Waalhauptener Bürger und Bürgerinnen beim Gemeindeentwicklungskonzept (GEK). Das Thema „Waal 2040“ werde uns noch viele Jahre beschäftigen, sagte Protschka und hofft auf weitere rege Mitarbeit in der Bevölkerung.

Eine Bürgerin fragte, ob man auf dem Fußweg vom Bürgerheim in den Ort nicht eine Beleuchtung installieren könne. Derzeit behelfe man sich mit Taschenlampen. Auch der Straßenbelag auf diesem „Gängele“ sei in einem sehr schlechten Zustand, bemerkte ein anderer Bürger. Protschka versprach, sich der Angelegenheit anzunehmen.

Bürgerheim Waalhaupten beschäftigt die Anwohner

Zum Thema Bürgerheim kamen einige Fragen. So sei die derzeitige Planung sehr brandschutzlastig, meinte ein Bürger. Er sehe momentan keinen echten Mehrwert für die Gemeinde. Hier müsse noch mal geprüft werden, für was genau die Investitionen verwendet werden. Um das Bürgerheim überhaupt weiter betreiben zu können, sei der Brandschutz von höchster Priorität, antwortete Protschka. An zweiter Stelle stünde die energetische Sanierung. Danach müsse man einen Fahrplan für substanzielle Änderungen aufstellen.

Wie der Stand der Dinge für das 2027 geplante neue Feuerwehrhaus sei, wurde gefragt. Hier müsse man zunächst die Liste möglicher Standorte besprechen, antwortete Protschka. Allenfalls müsse man dies auch im Zusammenhang mit der Renovierung des Bürgerheims koordinieren. Auf jeden Fall dürfe man das Verkehrskonzept bei diesen Planungen nicht vergessen, warf eine Bürgerin ein.

Bei der Frage, ob die Wiese entlang des Bachs nicht öfter gemäht werden könne, war man sich nicht einig. Protschka ist der Meinung, dass es sich um ein erhaltenswertes Ökosystem handle. Er stimmte aber zu, dass die Verkehrssicherheit gewährleistet sein müsse.

