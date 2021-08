Unter den Schatten spendenden Bäumen des Deutschen Hauses in Waal machen Ausflügler gerne Rast. Bekannt ist das Gasthaus auch für die Kleinkunstveranstaltungen.

01.08.2021 | Stand: 06:15 Uhr

Das Deutsche Haus in Waal liegt direkt an der malerisch dahinplätschernden Singold und ist Restaurant, Hotel und Ausflugslokal zugleich. Aber auch darüber hinaus bietet es einiges. Der große Biergarten unter Schatten spendenden, mächtigen alten Bäumen gehört ebenso zu seinen Attraktionen wie regelmäßige Kleinkunstveranstaltungen, die allerdings – wie die gesamte Gastronomie – in den vergangenen eineinhalb Jahren wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht stattfanden.