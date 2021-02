Das geplante Pflegeheim wird gedreht

Vorschlag der Neuen Liste findet im Fuchstaler Gremium Zustimmung. Welche Vorteile die Änderung bringen soll und warum sich einige Mitglieder einen Keller wünschen

10.02.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Der Fuchstaler Gemeinderat hat einen Vorschlag der Neuen Liste positiv aufgenommen. Demnach wird das geplante Pflegeheim am „Unteren Flandewegäcker“ um 90 Grad gedreht, wodurch die Riegelbildung am Ortsrand vermieden werden soll. Möglich geworden war dies, da das Nachbargrundstück im Süden mit einbezogen wird, das ebenfalls der Gemeinde gehört. Vor der Beschlussfassung über die Einleitung des Bauleitverfahrens werden die Pläne nun entsprechend abgeändert. Wie Bürgermeister Erwin Karg in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, begrüße der Investor Erl-Bau aus Deggendorf diese neue Variante ebenfalls.