Das Gebäude am Kurpark von Bad Wörishofen stand weitgehend leer, jetzt geht die einstige Stiftung Kneipps in eine neue Zukunft. Was die Betreiber planen.

09.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Lange wurde gerätselt, was aus dem Kneippianum werden soll. Nachdem der Orden der Barmherzigen Brüder die Stiftung Kneipps an den Unternehmer Dieter Glass verkauft hatte, stand das Gebäude am Kurpark von Bad Wörishofen weitgehend leer. Nun gibt es einen neuen Nutzer.