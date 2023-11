Das lange Warten auf den Untreue-Prozess - Start ist weiter unklar

Seit Monaten sind die Ermittlungen gegen einen ehemaligen leitenden Mitarbeiter im Türkheimer Rathaus abgeschlossen. Jetzt liegt der Fall beim Amtsgericht.

06.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Hohe Wellen schlugen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue gegen einen leitenden Mitarbeiter im Rathaus Türkheim in den vergangenen Monaten. Und der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Nachdem die Staatsanwaltschaft Memmingen im Sommer die Ermittlungen abgeschlossen hatte, erteilte das Amtsgericht Memmingen einen Strafbefehl, zu dem der Angeklagte Stellung nehmen konnte. Der Angeklagte habe diesen Strafbefehl aber nicht akzeptiert und Einspruch eingelegt. Damit kommt es auch zu einem öffentlichen Prozess – nur wann das sein wird, steht immer noch nicht fest.

Der Vorgang wäre schamlos

Der Markt Türkheim hatte Anfang Juni wie berichtet die Konsequenzen aus den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue gegen eine Führungskraft der Rathausverwaltung gezogen und sich von dem langjährigen Mitarbeiter getrennt. Die Staatsanwaltschaft sah den Verdacht bestätigt, dass durch den Beschuldigten mehrfach ohne entsprechende Berechtigung Fahrzeuge der Marktgemeinde Türkheim für private Bauarbeiten eingesetzt worden sind, wie Staatsanwalt Thorsten Thamm unserer Redaktion auf Nachfrage mitgeteilt hatte. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres soll durchgesickert sein, dass dem leitenden Mitarbeiter ein Fehlverhalten vorgeworfen werden könne.

Türkheimer Bürger bringt endlich Bewegung

Doch erst die Anzeige eines Türkheimers im Januar hatte dann die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Der Angeklagte soll in drei Fällen Ende Oktober 2022 Fahrzeuge der Marktgemeinde Türkheim verwendet haben, um mit diesen Bauarbeiten auf einem in seinem Eigentum stehenden Grundstück auszuführen. Die hierdurch der Marktgemeinde entstandenen Kosten, die sich in einem Fall auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag und in den zwei weiteren Fällen auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag belaufen haben sollen, sind der Gemeinde durch den Angeklagten nicht erstattet worden. Zudem soll der Angeklagte eines der Fahrzeuge der Marktgemeinde Türkheim auf Rechnung betankt haben, ohne dieser die Kosten, die sich auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag beliefen, zu erstatten.

Angesichts des Personalstandes normaler Zeitraum

Auf die öffentliche Verhandlung müssen die Türkheimer und der Angeklagte aber noch warten, wie eine Sprecherin des Amtsgerichts Memmingen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Es sei „weiterhin noch kein Verhandlungstermin festgesetzt“, und nach aktuellem Stand werde „ein solcher auch in diesem Kalenderjahr nicht mehr festgesetzt werden“, hieß es. Auf die weitere Nachfrage unserer Redaktion, warum das denn so lange dauere, teilte die Gerichtssprecherin mit, dass sie „nochmals zu den zeitlichen Verläufen nachgesehen“ habe. Das genannte Verfahren sei „eigentlich noch gar nicht so lange beim Amtsgericht anhängig“, sagt die Richterin: „Es handelt sich mithin nicht um ein Alt- oder lange andauerndes Verfahren.“ Das Amtsgericht ist demnach seit Ende Mai mit dem Vorgang befasst, und „in Anbetracht der zurückliegenden Urlaubszeit aufgrund des Personalstands entspricht der aktuelle Verfahrensstand leider den üblichen Abläufen“.

Türkeim sucht neuen Angestellten

Schon seit Monaten sucht die Gemeinde Türkheim vergeblich nach einem Diplom-Ingenieur oder Bachelor/Master der Fachrichtung Architektur oder Bauingenieurwesen, der die Position als Marktbaumeister übernehmen will – oder eine Frau. Die Stellenanzeige ist nach wie vor auf der Homepage der Gemeinde zu sehen. Wie Personalchef Thomas Barth vom Türkheimer Rathaus auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt hat, konnte bislang noch nicht die passende Bewerberin beziehungsweise der Bewerber gefunden werden. Die Stelle wurde zum wiederholten Male ausgeschrieben.