Von Hula-Hoop bis Spätzlediplom - Das ist das neue Porgramm des Volkshochschule

Mit über 300 Angeboten startet die Volkshochschule Buchloe in den kommenden Herbst. Wegen des Ukraine-Krieges sind Integrationskurse aktuell besonders gefragt.

13.09.2022 | Stand: 21:48 Uhr

Schwungvoll die Hüften kreisen lassen – das können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Hula-Hoop-Kursen der Volkshochschule Buchloe in den kommenden Wochen. „Hula-Hoop liegt voll im Trend“, sagt Vhs-Leiter Michael Gayer. Seit Kurzem ist das Programm für Herbst und Winter 2022/2023 komplett – und wer mag, kann sich bereits anmelden.

„Über 300 Kurse sind es diesmal wieder“, berichtet Gayer. Mehr als in den vergangenen beiden Corona-Jahren. „Das freut uns natürlich sehr.“

Mehr als 300 Kurse im neuen Programm der Buchloer Volkshochschule

Nach pandemiebedingter Zwangspause sind auch Klassiker wie das Weidenflechten oder die Minientdecker-Kurse, bei denen die Kinder zusammen mit ihren Eltern musizieren, basteln und malen, erneut mit am Start.

„Wir versuchen immer, einen gesunden Mix aus neuen Ideen und etablierten Kursen zu finden“, sagt der Vhs-Leiter. So sollen sich Themen, die aktuell in der Gesellschaft heiß diskutiert werden, genauso im Programm der Buchloer Volkshochschule wiederfinden wie die „Evergreens“, diejenigen Kurse, die seit jeher besonders beliebt sind.

Neues Programm bietet internationale Gaumenfreuden

Eine kulinarische Reise durch allerlei Länder bietet das Kochprogramm. Von peruanischem Rindergulasch über japanische Sushirollen, philippinisches Hähnchencurry bis hin zum Spätzlediplom. Wer dazu noch ein kühles Helles möchte, für den ist vielleicht der Bier-Braukurs von Braumeister Dirk Göller etwas. Dort lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie der Gerstensaft produziert wird – vom Einmaischen bis zur Verkostung.

Beim Kochkurs "Männer an den Herd" zaubern die Teilnehmer ein Drei-Gänge-Menü. Bild: Annette Riedl, dpa (Symbolbild)

Ganz neu mit dabei ist außerdem „Männer an den Herd“ unter der Leitung von Regina Hiemer. Sie zaubert mit den teilnehmenden Hobbyköchen ein „einfaches Drei-Gänge-Menü, welches jeder zu Hause nachkochen kann“. Der Star des Abends: eine ganz besondere Zutat. Welche das ist, wird allerdings noch nicht verraten.

Weiterhin extrem gefragt sind die Integrationskurse an der Volkshochschule, vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, der zahlreiche Flüchtlinge auch in die Gennachstadt treibt. „Die Schulungen sind so gut wie ausgebucht“, berichtet Gayer. „Wir achten darauf, dass es etwa 20 Teilnehmer pro Kurs sind, maximal 25.“ Bei einer kleineren Teilnehmeranzahl sei die Lernatmosphäre erfahrungsgemäß deutlich angenehmer.

Das ist bei der Anmeldung zu beachten

Außerdem wichtig: Interessenten müssen bei der Anmeldung die nötigen Unterlagen dabei haben. „Die Papiere müssen stimmen, der Ausweis muss gültig sein“, sagt der Vhs-Leiter. Nur so sei eine schnelle und reibungslose Anmeldung möglich.

Neben dem gesellschaftlichen Bereich ist „der Gesundheitssektor wieder eines der größten Fachgebiete“, sagt Gayer beim Blick ins Programmheft. Da gibt es zum Beispiel den Vortrag „Turbulenzen im Herz“ von Dr. Nikolaus Kochsiek im Kolpinghaus. Kochsiek referiert über das Thema „Vorhofflimmern“, welches die häufigste länger anhaltende Herzrhythmus-Erkrankung in Deutschland darstellt. Bundesweit sind knapp zwei Millionen Menschen davon betroffen.

Zahlreiche Gesundheits- und Fitnessangebote in Buchloe

Zudem gibt es zahlreiche Angebote aus dem Fitness-Bereich, wie die Wirbelsäulengymnastik in der Turnhalle der Meinrad-Spieß-Grundschule, oder Zumboga – eine Mischung aus Zumba und Yoga, bei der die Teilnehmer sowohl bei statischen als auch bei dynamischen Übungen auf Touren kommen.

Neue Ideen sind bei der Vhs-Buchloe stets willkommen

Übrigens: Wer Ideen für neue Angebote hat, oder vielleicht sogar selbst Lust hat, einen Kurs anzubieten, dem stehen an der Volkshochschule in Buchloe Tür und Tor offen. „Wir freuen uns immer, wenn jemand Vorschläge macht“, da sind sich die Verantwortlichen einig.

Weitere Programm-Infos gibt es auf der Homepage der Volkshochschule Buchloe.

