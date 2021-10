Das Senioren- und Pflegeheim in Waal wird erweitert und modernisiert

Ostallgäuer Kreisausschuss beschließt Modernisierung und Erweiterung des Seniorenheims Waal. 12,4 Millionen Euro sollen investiert werden, vielleicht auch mehr.

26.10.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Läuft alles nach Plan, dann startet in der zweiten Jahreshälfte 2023 eine umfassende Sanierung und Erweiterung des Senioren- und Pflegeheims in Waal. Das beschloss der Kreisausschuss des Ostallgäuer Kreistages bei seiner jüngsten Sitzung. Mit diesem einstimmigen Votum bekannten sich die Kreisrätinnen und Kreisräte zum einen dazu, dass der Landkreis weiterhin als Träger von Pflegeeinrichtungen fungiert. Zum anderen wischten sie mit ihrem Beschluss endgültig das Gerücht vom Tisch, dass die Waaler Einrichtung geschlossen und an anderer Stelle – etwa auf dem Gelände des früheren Kreisbauhofs in Westendorf – neu errichtet werden könnte.