"Wunschkonzert" am Bahnhof Buchloe

Der Buchloer Bauausschuss diskutiert über die Neugestaltung des Bahnhofsumfelds. Wie die Stadträte die Ideen des Städteplaners Jochen Baur bewerten und warum manche von einem „Wunschkonzert“ sprechen.

06.12.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Eines der deutschlandweit größten Projekte aus dem „Bike+Ride-Förderprogramm“ wird in Buchloe 2024 umgesetzt. Der Bauausschuss genehmigte in seiner Sitzung am Dienstagabend dafür einen Tekturantrag: Statt 714 sollen am Bahnhof und an der Karwendelstraße nun 708 Radstellplätze entstehen. Daneben stand nochmals die Entwicklung im gesamten Bahnhofsumfeld im Mittelpunkt.

2,9 Millionen Euro für 708 Stellplätze

Allein die Fahrradstellplätze haben ihren Preis: 2,9 Millionen Euro. 1,8 Millionen Euro fließen aus einem Fördertopf des Bundes, 500.000 schießt der Freistaat zu und 600.000 trägt die Stadt selbst.

Aktuell seien die Ausschreibungen erfolgt und erste Angebote eingegangen, informierte Bürgermeister Robert Pöschl. Er hofft auf einen Baubeginn im März 2024. In der anschließenden Diskussionsrunde warf Martina Schwendner (parteilos) die Frage auf, „ob wir uns da nichts verbauen?“ Sie spielte an auf die kürzliche abgehaltene Infoveranstaltung zur Neugestaltung des Bahnhofsumfelds. Dabei war ihr aufgefallen, dass die vorgestellten Entwürfe die Standorte für die künftigen Fahrradstellplätze nicht berücksichtigt hätten.

"Noch keine konkrete Planung"

Dass es sich bei den präsentierten Ideen lediglich um ein „mögliches Konzept, aber noch keineswegs um eine konkrete Planung handelt“, erklärte Pöschl: „Bei den Fahrrädern ist jetzt Handlungsbedarf gegeben und wir können 70 Prozent Förderung nicht einfach so aus der Hand geben.“ Und erneut betonte der Bürgermeister, wie froh er sei, nach „harten Jahren des Verhandelns mit der Bahn“ heute auf diesem Stand zu sein.

Auch bei den zwei Millionen Euro an Zuschüssen handele es sich Steuergelder, meinte Elfi Klein (Grüne) und stimmte erneut wegen eines „fehlenden Gesamtkonzepts“ gegen die Pläne für Fahrradabstellplätze. Die große Mehrheit des Bauausschusses jedoch votierte für die Tektur.

Wo kommt der Busbahnhof hin?

Im Anschluss befassten sich die Stadträte detaillierter mit der sogenannten „Feinuntersuchung Bahnhofsumfeld“ (wir berichteten). Stadtbaumeister Stephan Müßig rollte dazu nochmals die Präsentation des Büros SEP von Jochen Baur aus München aus. Der Städteplaner hatte auf der Grundlage diverser Vorgaben seitens der Stadt seine Ideen zu einer attraktiveren Gestaltung des Bahnhofsumfelds entwickelt.

Unter anderem geht es dabei um einen künftigen Standort für ein Parkhaus und einen Busbahnhof, um die Verlegung der Karwendelstraße und um eine eventuelle Neu-Nutzung der bisherigen Parkflächen an der Karwendelstraße. Hier hatte der Städteplaner bei der Info-Veranstaltung zum Gefallen vieler Anwesenden eine Multifunktionshalle auf der Westseite der Schienen (Karwendelstraße) ins Gespräch gebracht.

10.000 Umstiege täglich in Buchloe

Dass der zentrale Busbahnhof – anders als etwa in Kaufbeuren – direkt an den Bahnhof gehört, ist für Bürgermeister Pöschl klar, denn: „Wir sind mit bis zu 10.000 Passagieren der zweitgrößte Umsteigebahnhof in Schwaben.“ Wo die Busse in Zukunft allerdings tatsächlich halten, werde sich noch zeigen.

Laut Städteplaner sei es möglich, dies im Bereich am Ladehof zu verwirklichen – auch wenn die bestehende Laderampe noch bleiben muss. „Wollen wir die Laderampe weg haben, müssen wir der Bahn eine Alternative anbieten und diese auch bezahlen“, sagte Pöschl. Für ihn sei dieses Thema allerdings noch „ganz weit weg“.

"Was ist denn schon fix?"

Als „Wunschkonzert-Diskussion“ bezeichnete Elfi Klein die Debatte: „Wir wissen ja gar nicht, was gerade gemacht werden kann.“ Als „maximal verwirrt“ bezeichnete sich Martina Schwendner selbst: „Was ist denn schon fix? Und wo sind in der Planung die Fahrradstellplätze berücksichtigt?“, wollte sie wissen.

Dass es sich bei Baurs Präsentation lediglich um die Ideen eines Städteplaners handelt, machte Pöschl mehrfach deutlich: „Das Ganze ist noch keine Planung, wir befinden uns in einer Art Grundlagenermittlung, quasi in Phase minus Eins bis Null.“ Die Thematik Bahnhofsumfeld werde im kommen Jahr konkreter, versicherte der Bürgermeister und machte deutlich: „Da wird es noch viele Diskussionen und Arbeit geben.“

Buchloer Stadtrat soll Beschluss fassen

Irgendwie passe die Feinuntersuchung zur Weihnachtszeit, resümierte Franz Lang (FW) und schob trocken hinterher: „Wir können viele Wunschzettel schreiben, ob es so kommt, wird sich zeigen.“

Bereits 2020 war das Verfahren „Feinuntersuchung Bahnhofsumfeld“ angestoßen worden. Weil es seitens der Regierung gefördert wird, ist nun ein formeller Beschluss notwendig, den der Stadtrat treffen soll. Damit sollen die Mandatsträger bekunden, dass die Ideen positiv bewertet werden und die Grundlage sein sollen, um weiter zu planen, erklärte der Bürgermeister. Lesen sie dazu auch den Kommentar von BZ-Redakteurin Karin Hehl: "Die Gesamtsituation im Blick haben"