Das wünschen sich Bürgerinnen und Bürger in Eurishofen

Ein Spiegel an der Kreuzung, ein Regenschutz für die Bushaltestelle: Wo Bürgerinnen und Bürger aus Eurishofen Verbesserungsbedarf sehen.

07.12.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der Einladung zur Bürgerversammlung folgten jüngst 25 Menschen aus dem Jengener Ortsteil Eurishofen, um Wünsche und Anregungen für ihr Dorf loszuwerden.

Zunächst einmal stellte sich Robert Fichtl, der neue Zweite Bürgermeister, kurz vor. Bürgermeister Ralf Neuner berichtete dann über die Einwohnerstruktur der Gesamtgemeinde. Aktuell besuchen sieben Eurishofer Kinder von insgesamt 97 Kindern die Jengener Grundschule, verteilt auf vier Jahrgangsstufen.

Für Windräder in Jengen kommt nur noch die Fläche nahe Oberostendorf in Frage

Danach ging Neuner auf Projekte ein: Die Situation mit geeigneten Flächen für Windräder habe sich aufgrund neuer Bedingungen der Bundeswehr entscheidend verändert. Statt bisher vier Flächen entspricht nun nur noch eine den Forderungen. Diese grenz an Oberostendorf grenzt. Deshalb sind Gespräche mit dem Nachbardorf im Gange, um eine gemeinsame Fläche für Windräder zu definieren.

Die Schutzmaßnahmen des Hochwasserzweckverband Gennach-Hühnerbach sind abgeschlossen. Beim bayernweiten Wettbewerb „Ausgezeichnete Bäche“ erhielt man den ersten Platz und den Siegerpreis von 5000 Euro. Der neue Schulbus ist seit dem Sommer in Einsatz. Fürs Quartiersmanagement wird im Frühjahr 2024 eine weitere Entscheidung fallen. Die Baumaßnahmen der zusätzlichen Wassergewinnungsanlage sollte bis Mitte 2024 abgeschlossen sein.

Kreuzungsbereich in Jengen umgebaut

Der Umbau des Kreuzungsbereiches „Einmündung der Straße von Ketterschwang in die ST 2035“ wurde bis auf gestalterische Maßnahmen abgeschlossen. Diese übernimmt der Gartenbauverein Eurishofen. Das Feldkreuz am Ortsausgang an der Staatsstraße 2035 Richtung Ummenhofen wurde im Sommer eingeweiht und wird nun von zwei Linden eingerahmt. Zur Präsentation des Bürgermeisters kamen keine Fragen.

Dennoch gab es danach mehrere Wortmeldungen: Die Bänke am Hochwasserschutzbereich wurden als gelungen erwähnt. Gefragt wurde, ob eine Radwegverlängerung nach Oberostendorf geplant ist? Laut Neuner ist man in Kontakt mit Oberostendorf bezüglich des Flächenbedarfs. Moniert wurde, dass die Straße nach Ketterschwang größere Wassersammlungen aufweist. Bei der Einmündung der Straße von Waal nach Ummenhofen ist fürs Abbiegen gen Eurishofen ein Spiegel gewünscht. Die Straßenbeleuchtung ist an manchen Stellen defekt – ein Wackelkontakt wird vermutet, die LEW müsse kontaktiert werden.

Bushaltestelle in Eurishofen soll einen Regenschutz bekommen

An der Bushaltestelle im Ort sollte ein Regenschutz installiert werden. Auch das notierte Neuner. Wie geht man vor bei Biberschäden: Neuner erklärte, dass es regelmäßig Inspektionen gibt. Bei größeren, akuten Belästigungen kann man den Biberbeauftragten kontaktieren.

