Das wünschen sich die Lamerdinger bei der Bürgerversammlung

Hundeklos sorgen in der Lamerdinger Bürgerversammlung für Diskussionen. Abgeschlossene Projekte freuen besonders die Jugend in der Gemeinde.

21.09.2023 | Stand: 17:03 Uhr

„Es freut mich, dass die Bürger in Lamerdingen scheinbar so glücklich sind“, kommentierte Bürgermeister Manuel Fischer die Wünsche und Anträge, die bei der Bürgerversammlung in Lamerdingen aufkamen. Nur wenige Wortmeldungen gab es zum letzten Tagesordnungspunkt. Zwei Bürger sprachen den Bauhofmitarbeitern für ihre unkomplizierte und sachkundige Mithilfe Lob aus.

Hundeklos in Lamerdingen sorgen für Diskussionen in der Bürgerversammlung

Ein Bürger regte an, in Lamerdingen Hundeklos aufzustellen. Und auch für die Finanzierung lieferte der Hundebesitzer einen Vorschlag: „Die Einnahmen der Hundesteuer könnten dafür hergenommen werden.“ Darauf folgte eine teils hitzige Diskussion unter anderem über mögliche Standorte.

Bürgermeister Fischer erläuterte, dass über dieses Thema bereits drei Mal im Gemeinderat diskutiert und abgestimmt wurde. Jedes Mal sprachen sich die Ratsmitglieder mehrheitlich dagegen aus. Der Gemeinderat werde sich aber in einer der nächsten Sitzung ein weiteres Mal mit diesem Thema beschäftigen.

Einwohnerzahl der Gemeinde Lamerdingen wächst stetig

Zu Beginn gab Fischer die Zahlen und Fakten der Gemeinde bekannt. Derzeit hat Lamerdingen etwa 2200 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl steigt stetig. Bemerkenswert fand Fischer, dass darunter Personen aus 30 Nationen sind. 41 Prozent der Bürger wohnen im Hauptort. Der Verwaltungshaushalt beläuft sich auf rund 7,2 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt auf 4,7 Millionen. An Rücklagen sind 400.000 Euro zu verzeichnen.

Abgeschlossen wurden im vergangenen Jahr folgende Projekte:

Eine Fußgängerbrücke führt nun in Kleinkitzighofen über den Röthenbach.

Der Glasfaserausbau ist bis auf die Aussiedlerhöfe abgeschlossen.

In Großkitzighofen wurde eine Straßenleuchte an der Bushaltestelle am Maibaum aufgestellt.

Der Bauhof hat ein neues Gebrauchtfahrzeug bekommen.

Die Aufweitung der Straße „An der Bahn“ in Dillishausen wurde fertiggestellt.

In Zusammenarbeit mit der Integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) sind zwei Spielplätze in Großkitzighofen mit Outdoor-Tischtennisplatten ausgestattet worden und in Lamerdingen wird derzeit an einem Beachvolleyballplatz gearbeitet.

Der Dartverein hat das Obergeschoss der „Alten Schual“ in Lamerdingen in Eigenregie renoviert.

Studie soll klären, wie die Lamerdinger Kläranlage saniert werden kann

Die Betriebserlaubnis der Kläranlage läuft 2028 aus. Aufgrund des Alters werden erhöhte Kosten auf die Gemeinde zukommen. Derzeit läuft eine Studie, um zu klären, welche Sanierungsmaßnahmen nötig werden. Die Ergebnisse werden 2024 vorgestellt.

Der Gemeinderat spricht sich ausdrücklich für einen Ausbau von Windrädern aus. Dabei seien Bürgerwindanlagen auf jeden Fall zu bevorzugen, sagte Fischer.

