Das wünschen sich die Senioren in der Marktgemeinde Waal

Bei einem Bürgerworkshop in Waal bringen Senioren ihre Themen ein. Neben Einkaufsbegleitung und Fahrdiensten gibt es noch etliche weitere Wünsche.

09.09.2022 | Stand: 18:06 Uhr

In Waal soll künftig mehr für die Seniorinnen und Senioren getan werden. Etliche von ihnen haben nun im Zuge eines Workshops im Bürgerhaus eigene Vorstellungen, Wünsche und Anregungen zur Entwicklung eines entsprechenden Konzeptes für die Marktgemeinde eingebracht. 18 überwiegend weibliche Betroffene nutzten diese Chance. Bereits Anfang des Jahres hatten sich Bürgermeister Robert Protschka und der Gemeinderat einstimmig für ein entsprechendes Quartierskonzept ausgesprochen, Anfang August fand ein Expertenworkshop zu diesem Thema statt. Als Experten hatte der Bürgermeister die Seniorenbeauftragte des Landkreises Ostallgäu, Irmgard Haberberger, und Konstantin Bauch von der Koordinationsstelle Wohnen im Alter, die zum Familien- und Gesundheitsministerium gehört, eingeladen. Die Workshop-Teilnehmenden brachten eine Vielzahl interessanter Punkte zu den Themenbereichen altersgerechtes Wohnen samt ortsnaher Unterstützung und Pflege ein.

"Schön haben Sie's hier", sagt Experte Konstantin Bauch

„Schön haben Sie’s hier“, stellte Bauch, der die Veranstaltung ausgleichend und zielführend moderierte, mit Blick auf die vielen Pluspunkte zum ersten Themenbereich fest. Die Seniorinnen und Senioren hatten die gute Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten und Pflegeheim sowie Freizeitangeboten mehrfach lobend erwähnt. Bauch: „Das ist ein großer Bonus!“ Gleichwohl gab es zu diesem Thema auch Kritik und Wünsche. Da könnte etwa mehr in Sachen Barrierefreiheit getan werden, man wünscht sich auch mehr öffentliche Toiletten und Sitzbänke außerhalb der Spazierwege. Ihre Wohnungssituation halten manche Senioren ebenfalls für verbesserungswürdig. Da kam der Wunsch nach bezahlbarem betreutem Wohnen ebenso zur Sprache wie ein Nutzungswechsel von Wohnungen. Den einen oder anderen Punkt werden die Verantwortlichen demnächst bei einer Ortsbegehung ins Visier nehmen.

Ein Vorschlag: Vermittlung von Leihomas und Leihopas

Außerdem wurde die Einrichtung einer Vermittlung von Leihomas und -opas vorgeschlagen samt generationenübergreifender Gesprächsangebote oder Orientierungshilfen. Auch Einkaufsbegleitung, Fahrdienste und die Unterstützung pflegender Angehöriger schrieben sie auf die Wunschzettel. Das Bedürfnis nach der Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen wurde ebenso deutlich wie das nach altersgerechten Aktivitäten. Auch im Umgang mit modernen Medien und Kommunikationsmitteln möchten die Senioren geschult werden, und sie möchten ihr Wissen aus ihren eigenen Kindertagen an die junge Generation weitergeben. Während die funktionierende Nachbarschaftshilfe in vielen Bereichen lobend erwähnt wurde, sah sich ein Teilnehmer mit seiner Meinung, dass die Jüngeren kein Interesse an Kontakten mit Älteren hätten, deutlichem Protest ausgesetzt. Man dürfe das nicht pauschalisieren, meinte eine Teilnehmerin, und Kontakte seien ja keine Einbahnstraße.

Wie geht es nun weiter mit dem Waaler Quartierskonzept?

Wie geht’s nun weiter mit dem Waaler Quartierskonzept? Das Ergebnis der Workshops wird dokumentiert und am Ende ein Konzept mit vielen Handlungsfeldern vorgelegt. Sie bilden die Aufgaben des Quartiersmanagers. Dann dürften auch staatliche Fördermittel – bis zu 80.000 Euro in vier Jahren – fließen, aus denen ab Mitte 2023 eine Quartiersmanagerin oder ein -manager bezahlt werden könnte. Bürgermeister Protschka zeigte sich mit Verlauf und Ergebnis sehr zufrieden. Die Diskussion habe viele Impulse gebracht. Inwieweit man die Wünsche realisieren kann, müsse man sehen. Da seien vor allen Dingen der Gemeinderat und der Quartiersmanager gefragt. Protschka: „Wir müssen dranbleiben, die Ideen umsetzen und uns nicht entmutigen lassen!“