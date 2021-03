Dem guten Hirten auf der Spur

Schnitzeljagd der evangelischen Kirche findet gute Resonanz - Spürsinn gefordert

09.03.2021 | Stand: 19:00 Uhr

„Auf den Spuren des guten Hirten“ – so lautete das Motto einer Schnitzeljagd der evangelischen Kirchengemeinde Buchloe. Fast 30 Familien machten mit und begaben sich auf diese Spuren.

Bei einem drei Kilometer langen Spaziergang mit sechs Stationen und den aufgehängten „Schnitzeln“ fanden sich Kernsätze aus dem Psalm 23 („Der Herr ist mein Hirte“). Religionspädagogin Ulrike Wappler hatte sich die Aktion ausgedacht und verknüpfte dabei etwa den Fußgängerdurchgang zum V-Markt-Kreisel kindgerecht mit der Bibelstelle: „Und ob ich schon wanderte im finstern Tal“. Sie riet den Kindern: „Geht leise hindurch, denkt daran, dass Gott auch in dunklen Zeiten da ist.“ Auch an den anderen Stationen fanden sich Parallelen zum Psalm: beispielsweise im Immlepark zur „grünen Aue“ oder an der Gennach zum „Wasser“.

Eine Postkarte als Belohnung

Es brauchte manchmal regelrechten Spürsinn, um bis zur Hoffnungskirche zu kommen und dort als Belohnung eine bebilderte Postkarte mit Psalm 23 zu finden. Wer außerdem die Lösungszahl für die gefundenen Schafe richtig hatte, landete auf den ersten zehn Gewinnerplätzen, wie die Familien Schuster, Mauch, Miraballes, Drews, Hennig, Ritt, Roß, Wiedemann, Bockenheimer und Huschitt.

„Tolle Idee umgesetzt“

Familie Still aus Landsberg mit ihrem Grundschulkind Lilith hatte die weiteste Anreise. Mutter Sabrina Still zeigte sich sehr angetan vom Schnitzeljagd-Spaziergang: „Frau Wappler hat da so eine tolle Idee umgesetzt, wir sind begeistert.“