Dem Leiden folgt die Auferstehung

Wie AZ-Redakteur Martin Frei die Waaler Passionsspiele einordnet.

07.05.2023 | Stand: 16:09 Uhr

In Waal wird wieder die Passion gespielt! Das allein ist eine frohe Botschaft nach all den Corona-Querelen, dem kurzfristigen Wechsel bei Spielleitung und Stück und dem damit verbundenen Zeitdruck bei den Proben. Der Leidenszeit der vergangenen Monate ist nun eine furiose Auferstehung gefolgt. Manfred Dempfs Stück „Für wen haltet ihr mich?“ fand großen Anklang beim Premierenpublikum. Seine in jeder Beziehung zeitgenössischen Herangehensweise an die Passionsgeschichte hat durchaus das Zeug, auch solche Zuschauerinnen und Zuschauer anzusprechen, die nicht zum Stammpublikum im Waaler Theater gehören. Das ist eine weitere frohe Botschaft. Denn die Waaler Passionsspiele sind – bei aller Freude über den gelungenen Neustart – schon länger keine Selbstläufer mehr. Auch eine so alte und schöne Tradition muss immer wieder in die Gegenwart geholt werden, um sie im besten Sinne lebendig zu halten. Die Waaler Passionsspielgemeinschaft hat mit dieser durchaus gewagten Neuinszenierung viel dafür getan. Bleibt zu hoffen, dass sie am Schluss dieser Saison zufrieden den Satz zitieren kann, der in den kommenden Monaten bei der letzten Szene auf die Bühne projiziert wird: „Das Ende des Spiels, aber nicht das Ende der Geschichte.“

