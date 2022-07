Dem Milchtechnologen auf der Spur - Gymnasiasten zeigen sich technikbegeistert

Buchloer Gymnasiasten gewinnen einen Hauptpreis und einen Kreativpreis beim bayernweiten Berufsorientierungs-Wettbewerb "Technik-Scouts".

31.07.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Kurz vor den Sommerferien fand das große Finale des bayernweiten und schulartübergreifenden Berufsorientierungs-Wettbewerbs „Technik-Scouts“ im ESO Supernova Planetarium und Besucherzentrum in Garching bei München statt. Dabei gewannen Schüler-Teams des Buchloer Gymnasiums zwei Preise im „Technik-Scouts“- Wettbewerb.

Berufsbild in Film mit Quiz

Ein Schüler-Team des Gymnasiums erhält einen der drei Bestpreise des bayernweiten Wettbewerbs „Technik-Scouts“ des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft. Aufgabe war es, zu erforschen, welche technischen, handwerklichen und Ingenieurs-Berufe es gibt, wie der Alltag in diesen Berufen heute aussieht und wie er vielleicht im Jahr 2050 aussehen könnte. Das Sieger-Team untersuchte das Berufsbild „Milchtechnolog*in“ und gestaltete seine Rechercheergebnisse als Website mit Film und Quiz. Beim Finale wurden neben den Bestpreisen erstmals auch acht Preise für herausragende Bearbeitungen einzelner Challenges vergeben: Ein zweites Schüler-Team des Gymnasiums Buchloe durfte sich dabei über einen Kreativpreis freuen.

Wirtschaftsminister betont Dringlichkeit

Kooperationspartner des Wettbewerbs sind seit Beginn im Jahr 2007 das Bayerische Wirtschaftsministerium und die Münchner Agentur für Arbeit. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sagte anlässlich der Abschlussveranstaltung: „Die Digitalisierung ist zurzeit ja als Schlagwort in aller Munde. Wenn Schülerinnen und Schüler im Wettbewerb ‚Technik Scouts’ aber auf eigene Faust Berufsbilder erkunden, sehen sie auch, was das in der beruflichen Praxis bedeutet und wie vielseitig technische Berufe heute sind. Egal, ob man studieren will oder eine Berufsausbildung machen möchte, technische Berufe bieten für jeden und jede etwas. In Bayern brauchen wir in allen Branchen dringend gut ausgebildete Nachwuchskräfte, im akademischen Bereich ebenso wie in Mittelstand und Handwerk.“

"Berufe werden greifbar und lebendig"

Wilfried Hüntelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit München, betont den Aspekt der Berufsvorbereitung: „Der Wettbewerb ‚Technik Scouts’ trägt dazu bei, Mädchen und Jungen auf technische und naturwissenschaftliche Berufe neugierig zu machen. Durch die intensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Berufsbildern und den persönlichen Kontakt zu Berufspraktikerinnen werden die Berufe greifbar und lebendig. Die Jugendlichen bekommen eine konkrete Vorstellung davon, was in einem Berufsfeld auf sie zukommt und welche Fähigkeiten sie mitbringen müssen.“

700 Teilnehmer in 15 Wettbewerben

Der Schüler-Wettbewerb „Technik-Scouts“ zählt zu den langjährigen Berufsorientierungswettbewerben in Bayern und mobilisierte seit seinem Start im Jahr 2007 knapp 7000 Schüler und Schülerinnen aus allen bayerischen Bezirken. In den bisherigen 15 Wettbewerben waren Mittelschulen beim Wettbewerb ebenso vertreten wie Realschulen und Gymnasien.

