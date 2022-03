Klaus Holetschek beim Josefitag der CSU: "Die Pflege betrifft uns alle"

In Denklingen findet der Josefitag der CSU wieder in Präsenz statt. Was Gesundheitsminister Klaus Holetschek über Pflege, Corona-Lockerungen und den Krieg sagt.

Von Dagmar Kübler

22.03.2022 | Stand: 05:37 Uhr

Traditionell bringt die CSU am Josefitag, dem 19. März, in Denklingen Bürger und Politiker zusammen. Erstmals fand diese Veranstaltung nach zwei Jahren wieder in Präsenz statt. Doch viele Plätze blieben leer – 150 Gäste waren gekommen.