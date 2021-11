Denklingen vergibt Aufträge für neue Kindertagesstätte

Vergaben mit einem Volumen von 600000 Euro bewilligte der Denklinger Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung. Die Gesamtkosten liegen bei 8,4 Millionen Euro.

11.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Im Hinblick auf den Neubau der Kindertagesstätte auf dem Neuwirt-Grundstück in Denklingen hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung weitere Arbeiten vergeben. Die Aufträge für die Kita haben ein Volumen von rund 600 000 Euro – alle Beschlüsse fielen einstimmig, wie Denklingens Bürgermeister Andreas Braunegger auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Für die Sanitärtechnik lag dem Gremium ein Angebot einer Denklinger Firma in Höhe von rund 197 000 Euro vor, das angenommen wurde. Die weiteren Angebote lauteten wie folgt: Dämmarbeiten rund 58 000 Euro, Heizung rund 162 000 Euro und Lüftung mit rund 287 000 Euro. Insgesamt sind für den Neubau der Kindertagesstätte rund 8,4 Millionen Euro veranschlagt. Zunächst hatte sich das Projekt verzögert, da es keine Förderzusage von der Regierung von Oberbayern gegeben hatte (wir berichteten). Inzwischen gibt es, laut Bürgermeister, aber eine Zusage für Zuschüsse in Höhe von über 1,45 Millionen Euro.

Baurecht für neue Halle der Firma Hirschvogel wird geschaffen

Einstimmig befürwortete der Gemeinderat auch einer Änderung des Flächennutzungsplans der Kommune. Diese ist nötig, um Baurecht für eine geplante neue Logistik- und Fertigungshalle der Firma Hirschvogel zu schaffen.

