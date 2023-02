Denklingens Bürgermeister hat Hausverbot in Epfacher Wirtshaus

Denklingens Rathauschef ist im Gasthaus zur Sonne unerwünscht. Unsere Redaktion hakt dazu nach. Gerüchte gibt es auch rund um die Gaststätte Hex in Denklingen.

28.02.2023 | Stand: 19:02 Uhr

Wenn die Vereine zu Veranstaltungen oder Versammlungen einladen, dann ist in der Regel auch der Bürgermeister vor Ort und ein gern gesehener Gast. In Epfach ist das aber nicht möglich, weil der Wirt des Wirtshauses zur Sonne Andreas Braunegger Hausverbot erteilt hat. Einige Narren griffen beim Epfacher Fasching die Geschichte auf. Es soll um das Abwerben von Personal fürs Bürger- und Vereinszentrum (BVZ) gehen. Unsere Redaktion hat bei beiden Beteiligten nachgehakt. Im Ort kursiert zudem das Gerücht, Andreas Braunegger habe auch in der Hex in Denklingen Hausverbot. Deren Inhaber Stefan Henle nimmt dazu Stellung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.