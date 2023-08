Denklinger Hobbyarchäologe findet Golzmünzen - schlummert auf dem Feld ein Schatz?

Zwei Goldmünzen, die wohl keltischen Ursprung haben, werden in Denklingen von einem Hobbyarchäologen mit Metalldetektor gefunden. Gibt es Hoffnung auf mehr?

07.08.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Es ist nicht selten, dass Michael Schwaiger aus Denklingen (Landkreis Landsberg) mit seinem Metalldetektor etwas findet. Etwas – das ist zumeist Schrott: alte Hufeisen, zerknüllte Dosen oder Metallstücke. Immer wieder findet Schwaiger aber auch Gegenstände mit historischer Bedeutung, wie zum Beispiel einen mehrere Hundert Jahre alten Bronzedolch. Zuletzt hat Schwaiger auf einem Maisfeld zwei keltische Goldmünzen gefunden. Während er viele seiner Fundstücke behält, übergab er den Fund am Freitagnachmittag offiziell im Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen an die Archäologische Staatssammlung München.

