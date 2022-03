Warum auf die Denklinger Haushalte 2023 deutlich höhere Kosten zukommen.

30.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

In einer Zeit, in der Energie- und Lebenshaltungskosten rasant steigen, dürfte diese Nachricht vielen Bürgerinnen und Bürgern Denklingens missfallen: Die Gemeinde erhöht zum kommenden Jahr die Wasserbezugsgebühren um bis zu 68 Prozent. Grund für diesen massiven Anstieg sind unter anderem die Baukosten der neuen Pumpenanlage im Sachsenrieder Forst, die im November vergangenen Jahres in Betrieb ging.