Der Alterswohnsitz wird zum Tierasyl

30.08.2021 | Stand: 06:15 Uhr

Lydia hat schon ein biblisches Alter erreicht: Das Schaf auf dem Lebenshof Hohenwart in Fuchstal ist bereits 29 Jahre alt – normalerweise werden diese Tier etwa 20 Jahre alt. Doch Lydia kann auf dem Gelände an der B 17 seinen Lebensabend genießen, wie viele andere Tiere auch. Petra Supica hat den Hof vor vier Jahren gekauft, damals war aber noch nicht geplant, dass er zu einem Tierasyl werden würde, auf dem nicht nur alte Schafe ein Zuhause finden.

Als Supica damals einzog, war alles leer gewesen. „Ich hatte es als Alterswohnsitz vorgesehen“, sagt die heute 59-jährige, die einen Hausmeisterservice betreibt. Als Bleibe für ihre vier Hunde und die Kaninchen. „Der Stall war noch leer, da waren keine Boxen drin“, erinnert sie sich zurück. Ein Herz für Tiere hatte die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen aber schon vorher.

Mit zwei Kälbern fängt es an

„Im Internet habe ich dann eine Anzeige gesehen, dass zwei Kälber zu verkaufen sind“, erzählt sie. Sie habe dann den Bauern angerufen, und „als er sagte, dass die Kälbchen bei ihm auf dem Teller landen, wenn ich sie nicht hole, habe ich meinen Sohn hingeschickt“, erzählt sie. So machten „Mucki“ und seinem Zwillingsbruder den Anfang für den „Lebenshof“.

Zwar war Petra Supica damals allein in den Lebenshof eingezogen, doch das änderte sich bald: Über eine Freundin lernte sie ihren heutigen Mann Werner Vogt kennen. „Er war Lkw-Fahrer und wir haben uns zugewunken, wenn er vorbeigefahren ist“, erzählt sie. Aus dem „Zuwinken“ wurde mehr: Nach kurzer Zeit heirateten die beiden.

Früher selbst Landwirt

Vogt, der eine kleine Landwirtschaft besessen hatte, später als Lkw-Fahrer arbeitete, verkaufte seinen Hof und zog in Hohenwart 2 ein. Seit der 68-Jährige in Rente ist, kümmert er sich um die Tiere, während seine Frau tageweise im Hausmeisterservice tätig ist. Das ist auch nötig, denn der Unterhalt des Lebenshofs, inzwischen gehören den beiden gut zwei Hektar Land rund um den Hof, ist kostspielig. Zwar sammeln die beiden über den Verein Spenden und andere Tierfreunde übernehmen Patenschaften für einige Tiere, doch das allein würde nicht reichen. „Über den Verein bekommen wir etwa 3800 Euro im Monat, wir brauchen allerdings schätzungsweise 10 000. So lange ich arbeite, geht es und wir müssen ja keine Pacht bezahlen“, sagt sie.

Aktuell kümmern sich die beiden um 93 Rinder, mehr als 40 Schafe, sechs Hunde, zwei Schweine und zwei Bartagamen – Letztere sind „Scheidungsopfer“, wie Petra Supica sagt. Bei den Rindern handelt sich oft um kranke Tiere, so haben sie aktuell drei blinde Kälbchen, die ansonsten geschlachtet worden wären. Oder einen kleinen Bullen. „Er ist schwarzbunt und im Endeffekt nichts wert“, so die 59-Jährige.

Es geht auch ohne Milch

Was sie beim Abholen der Tiere erlebt hat, schockiert sie immer wieder. Vegan lebte sie aber schon, ehe sie den Lebenshof gründete. Inzwischen verzichtet auch ihr Mann komplett auf tierische Produkte. „Auch auf Milch kann man gut verzichten“, sind sich die beiden einig.

Wurden sie am Anfang von den Nachbarn und den Landwirten in der Umgebung etwas kritisch beäugt, so werden sie inzwischen angerufen, ob sie krankte Tiere übernehmen würden. Während ihr Mann Erfahrung aus seiner ehemaligen Landwirtschaft mitbringt, hatte die gelernte Steuerfachangestellte vor der Arbeit bei einem Landwirt mitgearbeitet: „Ich hatte gesagt, ich will alles machen und lernen, nur nicht melken“, erzählt sie. Und so schaffen sie es immer wieder, auch schwer kranke Tiere aufzupäppeln.

Bock in der Schafherde

Eine Überraschung erlebten sie allerdings mit den Schafen, mit denen sie beide noch keine Erfahrung hatten. Die Zahl der Schafe ist in den vergangenen Wochen nämlich extrem gestiegen, erzählt Werner Vogt: Sie hatten eine Gruppe Tiere übernommen, die eigentlich zum Schlachter sollten. „Aber da war wohl ein Bock mit in der Gruppe“, sagt Vogt mit einem Schmunzeln, jedenfalls kamen nach einiger Zeit fast täglich Lämmer auf die Welt.

Allerdings starb das erste Lamm und dessen Mutter. „Dann haben wir erfahren, dass man den trächtigen Schafen viel Kraftfutter geben muss“, so Vogt – alle weiteren Lämmer kamen gesund zur Welt, auch die Mütter überlebten. Die Herde ist auf einer Weide, nicht direkt am Hof. Dorthin haben die beiden die alte Lydia gebracht – in ihrem Alter müsse sie nicht mehr mit den jungen Tieren um das Fressen streiten. Für sie stehen Äpfel und Löwenzahnblätter in einer Box bereit, die offen ist. So kann die „alte Dame“ ihren Lebensabend genießen.