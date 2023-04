Der Ansturm auf Wiedergeltinger Ganztagsbetreuung hält an

Nach der Schließung des Kinderhorts in Amberg suchen die Eltern nach einer Alternative in Wiedergeltingen. Die beiden Gemeinden teilen sich anteilig die Kosten.

Von Reinhard Stegen

03.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Groß ist der Andrang nach Ganztagsbetreuung für die Schulkinder in Wiedergeltingen und Amberg. Nach anfänglich 16 gebuchten Plätzen, ist die Nachfrage innerhalb von zwei Jahren auf 60 Prozent der von den rund 100 Kindern beider Gemeinden besuchten Grundschule in Wiedergeltingen gestiegen. Amberg musste, wie berichtet, seinen Hort wegen einer nicht zu besetzenden Betreuungsstelle vor zwei Jahren schließen. In Wiedergeltingen soll der Engpass nun mit einer zweiten Gruppe aufgefangen werden.

