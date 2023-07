An der Lourdes-Grotte erklingen erstmals Gospels

Der Buchloer Chor „S(w)inging Gospel“ begeistert mit seinem ersten Konzert an der Lourdes-Grotte am Emmenhausener Kalvarienberg das Publikum. Wechsel von getragenen und flotten Stücken.

Von Klaus Dieter Treude

24.07.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Einen schönen musikalischen Wochenausklang bescherte der Gospelchor „S(w)inging Gospel“ der evangelischen Hoffnungskirche Buchloe den vielen Besuchern mit seinem ersten Konzert an der Lourdes-Grotte am Emmenhausener Kalvarienberg. Der Waaler Kirchenpfleger Werner Zizlsberger und Helfer hatten den Ort hergerichtet. Man habe sich nicht mit einem speziellen Programm auf die „Swinging Summernight“ vorbereitet, so Dirigentin Annette Fait, sondern aus dem über 13 Jahre gewachsenen Repertoire geschöpft. So waren denn, wie Moderatorin Monika Henser eingangs erklärte, an diesem Abend traditionelle und moderne Gospels, aber auch der eine oder andere Popsong zu hören. Immer wieder ging es in den Gospelsongs um tiefen Glauben und den Lobpreis Gottes, der Hoffnung und Zuversicht auch in schweren Zeiten spendet. Die 22 Sängerinnen und Sänger, dazu Moritz Schütz am Piano und Andy Henser an den Drums, verstanden es unter der Leitung von Fait ausgezeichnet, die diesen Songs eigene Spiritualität, die von ihnen ausgehende Begeisterung und ansteckende Lebensfreude umzusetzen. Die Freude am Musizieren war in jeder Sekunde zu spüren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.