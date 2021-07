Der erste und bisher einzige Schulleiter in Jengen sagt Servus

Seit 27 Jahren gibt es die Grundschule in Jengen und genau so lange leitet sie Helmut Unglert. Nun geht der 66-Jährige in Ruhestand. Das Holzbrett mit den farbigen Steinen hat er zum 60. Geburtstag geschenkt bekommen. Weggefährten erzählen, in welchen "Fächern" Helmut Unglert überzeugt hat.