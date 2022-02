Buchloer Piraten empfangen Sieger der vergangenen Hauptrunde

Auf den ESV Buchloe wartet ein schwerer Gegner: Am Freitag kommt der EHC Klostersee in die Gennachstadt. Die Freibeuter hoffen auf ihren Topscorer in Bestform.

Der ESV Buchloe ist in der Aufstiegsrunde der Eishockey Bayernliga an diesem Wochenende nur einmal im Einsatz. Das Heimspiel am Freitagabend (20 Uhr) gegen den EHC Klostersee hat es aber in sich.

Die Grafinger sind bisher eine der stärksten und konstantesten Mannschaften dieser Spielzeit, die Hauptrunde haben sie als beste Mannschaft abgeschlossen. Eine harte Nuss also.

Die Buchloer haben am Sonntag spielfrei

Da es am Sonntag kein Spiel gibt, können sich die Freibeuter voll und ganz auf die Freitagspartie konzentrieren, die dem ESV sicher auch alles abverlangen wird. Die beeindruckende Bilanz des EHC: 65 Punkte aus 25 Partien bei einem Torverhältnis von 129:52. Bis zum vergangenen Wochenende blieb der EHC in der regulären Spielzeit sogar komplett ungeschlagen. Erst gegen den TEV Miesbach kassierten die Grafinger auf heimischem Eis die erste Niederlage nach 60 Minuten.

Der EHC Klostersee ist in bestechender Form

Die Mannschaft ist durch alle Reihen stark besetzt und gut eingespielt. Besonders sticht der kanadische Sommerneuzugang Lynnden Pastachak heraus, der sich mit 26 Toren und 22 Assists in 23 Partien als echter Glücksgriff entpuppte. Aber auch defensiv haben die Grafinger um den statistisch besten Torhüter der Liga Philipp Hähl (Gegentorschnitt: 1,90) einiges zu bieten. Schon in der Hauptrunde stellte das Team mit nur 52 Gegentreffern die beste Defensive der Bayernliga. Auch in der Aufstiegsrunde gab es bisher nur sieben Gegentoren in vier Spielen.

Die bisherigen Partien entschieden die Grafinger knapp für sich

Auf die Piraten wartet also eine Herkulesaufgabe. In den beiden bisherigen Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit präsentierte sich die Buchloer Mannschaft allerdings trotz zweier Niederlagen sehr gut. Sowohl beim 4:6 in der Gennachstadt Ende Oktober, als auch beim knappen 1:2 in Grafing Anfang des Jahres hielten die Piraten die Partien lange offen, ehe das Team letztlich doch ohne Punkte dastand. Eines ist klar: Das Team von Christopher Lerchner muss in jedem Fall an die Leistungsgrenze gehen, wenn es am Freitag auch im dritten Heimspiel Punkte holen will. Das vergangene Wochenende macht da durchaus Mut: In Waldkraiburg verloren die Piraten denkbar knapp, das umkämpfte Spiel gegen Schongau gewannen sie in der Verlängerung.

Michal Petrak überragt beim Buchloer ESV

Nach der Corona-Zwangspause zeigten die Buchloer vor allem moralisch und kämpferisch eine ansprechende Leistung. Besonders Michal Petrak wusste dabei mit vier Toren und zwei Vorbereitungen zu überzeugen, womit er auf die gesamte Saison gesehen mit 19 Toren und 45 Assists inzwischen der beste Scorer der gesamten Bayernliga ist. Einen Michal Petrak in Top-Form werden die Buchloer auch am Freitag wieder brauchen, wenn die Mannschaft die Grafinger dieses Mal nicht nur gehörig ärgern, sondern vielleicht auch einen Überraschungssieg gegen den EHC schaffen möchte.

