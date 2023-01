Der ESV Buchloe ist am Wochenende zweimal auswärts gefordert

Erst geht es für die Buchloer Piraten nach Waldkraiburg, dann steht das Nachholspiel in Schweinfurt an. Am Samstag wird die Sparkassenarena zur Disco.

05.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Mit zwei Auswärtsspielen beginnt das noch junge Jahr 2023 für den ESV Buchloe in der Eishockey Bayernliga. Am Freitag reisen die Freibeuter ab 19.45 Uhr zunächst zu den Löwen Waldkraiburg, ehe am Sonntag dann das Nachholspiel in Schweinfurt ansteht (18 Uhr). Das Duell gegen die Mighty Dogs war vor Weihnachten ausgefallen, weil die Schweinfurter keinen spielfähigen Torwart zur Verfügung hatten.

Kurz vor dem Jahreswechsel tankten die Buchloer nochmals mit einem 6:1-Heimsieg über Dorfen Selbstvertrauen. Jetzt will die Mannschaft an diese Leistung anknüpfen. Dabei geht es gegen zwei Teams auf Augenhöhe, auf die der ESVB womöglich auch in der ab Februar startenden Abstiegsrunde treffen könnte. Zwar sind für die Buchloer rein rechnerisch die Top Acht noch erreichbar, doch realistisch gesehen wird dem ESV der Gang in die Abstiegsrunde wohl dieses Jahr nicht erspart bleiben. Zehn Punkte Rückstand auf den achten Rang sind vermutlich zu viel.

ESV Buchloe spielt am Freitag gegen EHC Waldkraiburg

Ein Härtetest wird am Dreikönigstag das Gastspiel in Waldkraiburg. Die Löwen haben als Tabellendreizehnter momentan sechs Punkte weniger auf dem Konto als die Pirates und können daher schon für die Abstiegsrunde planen. Zufrieden ist man damit in der Industriestadt sicher nicht, doch 17 Niederlagen im Saisonverlauf waren einfach zu viel, um einen Platz unter den besten Acht zu erreichen. Das ist dem EHC in der vergangenen Spielzeit noch geglückt. Unter dem neuen Coach, Markus Berwanger, ist die Mannschaft jedoch nie so recht ins Rollen gekommen.

Etwas anders sind die Vorzeichen am Sonntag. Denn die Schweinfurt Mighty Dogs können sich derzeit zumindest noch berechtigte Hoffnungen auf den achten Platz machen. Zwar haben die Unterfranken darauf aktuell sechs Punkte Rückstand, aber auch noch ein Spiel weniger absolviert als der ESC Kempten, der aktuell auf dem achten Platz steht. Zudem gewannen die Schweinfurter am vergangenen Sonntag mit 6:4 gegen die Kemptener.

Zweitbeste Scorer der Bayernliga

Gegen die Piraten werden die Dogs also noch einmal alles in die Waagschale werfen, um weiter dran zu bleiben. Zu Hause fühlt sich die Mannschaft von Trainer Andreas Kleider sowieso recht wohl, schließlich holte das Team sechs der zehn bisherigen Siege vor heimischem Publikum. Großen Anteil daran hatte der Kanadier Dylan Hood, der mit 25 Toren und 23 Vorlagen immer noch der zweitbeste Scorer der gesamten Bayernliga ist. Nach dem 2:6 im Hinspiel werden die Buchloer am Sonntag die weiteste Reise der Saison jedoch hoch motiviert angehen, um sich für diese Niederlage zu revanchieren.

Während die Piraten am Wochenende also nur auf fremden Gefilden unterwegs sind, gehört das Eis in der Buchloer Sparkassenarena am Samstag ganz den Eisläufern. Denn dann findet zum wiederholten Male die große Jahresauftakt-Eisdisco statt, die der ESV gemeinsam mit der Sparkasse veranstaltet. Von 18.30 bis 21.30 Uhr können alle Eislaufbegeisterten wieder bei Musik und Lichtshow ins neue Jahr starten.

