Der FC Buchloe holt einen Punkt gegen den TSV Oberbeuren

Im vorletzten Heimspiel der Saison trennen sich Buchloe und Oberbeuren mit einem 1:1-Unentschieden. Den Ausgleich erzielt der FCB quasi in letzter Minute.

17.04.2023 | Stand: 11:58 Uhr

Fast schon überfallartig stürmte Kreisligist TSV Oberbeuren beim Spiel in Buchloe auf der Tor der Heimmannschaft. Dies war nach Aussage des Gästetrainers in der Spielvorschau zu erwarten. Sie wollten den FCB sofort verunsichern. Der Plan ist jedoch mit Blick auf das Endergebnis nicht ganz aufgegangen: Das Spiel endete 1:1-Unentschieden.

TSV Oberbeuren geht zu Beginn der zweiten Hälfte in Führung

Außer einem Pfostentreffer verpufften die anfänglichen Angriffe schnell. So plätscherte das Spiel in der ersten Hälfte ohne große Aufreger dahin. Ähnlich begann die zweite – bis zur 52. Minute. Der Ball prallte im Strafraum der Gennachstädter unkontrolliert hin und her, die Abwehr war sich nicht einig, wer die Situation klären soll. Und so war es für TSV-Spieler Simon Stöckl ein Leichtes, die Oberbeurer mit einem Treffer in Führung zu bringen.

Die Heimelf steckte das Gegentor jedoch ganz gut weg und versuchte im Anschluss, mehr nach vorne zu spielen. Und so entwickelte sich eine Partie, die mehrheitlich Richtung Oberbeurer Tor lief. Aber wie bereits über die ganze Saison, waren druckvolle Abschlüsse Mangelware. Trainer Thomas Göttle wollte in der letzten Viertelstunde durch neue Kräfte Druck aufbauen.

FC Buchloe gleicht beim Freistoß in der 88. Minute aus

Doch bis zur 88. Spielminute blieben die Bemühungen erfolglos. Dann gab Freistoß für den FCB, halblinks versetzt vor dem Kasten der Gäste. Bastian Böck führte mit viel Zug aus und durch Freund und Feind hindurch landete die Kugel im Netz der Gäste.

In den Schlussminuten passierte nicht mehr viel bis Schiedsrichter Thomas Krambs das Derby beendete. Der eine Punkt ist für die Gäste, die auf Tabellenrang sechs stehen, wohl in Ordnung. Ob er aber dem heimischen FCB im Abstiegskampf weiterhilft, wird wahrscheinlich erst nach dem letzten Spieltag zu sehen sein.

Für den FCB spielten: Marco Plank, Murat Pamuk, Christian Fischer, Valentin Müller, Thomas Winter, Michael Keller, Marcel Halder, Dominik Zinner, Patrick Zinner, Manuel Scherers, Luca Sigl; Bank: Bastian Böck, Thomas Beigl, Paul Tuch, Tobias Huber, Loris Hoti und Sven Negele.

Lesen Sie auch: Krähen lassen Fußballern in Buchloe keine Ruhe