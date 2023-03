Der Glaube bewegt die Frauen weltweit

Weltgebetstag in Buchloe und in Weinhausen gefeiert. In diesem Jahr steht Taiwan im Mittelpunkt. Frauen verfolgen die Vision, selbstbestimmt zu leben.

06.03.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Am ersten März-Freitag trifft sich traditionell die größte Basisbewegung christlicher Frauen weltweit zum Weltgebetstag in einem Kirchenraum vor Ort. Im Mittelpunkt stand heuer Taiwan, der Inselstaat im Pazifik vor dem chinesischen Festland. Auch in Buchloe und Weinhausen beteiligten sich Frauen und Kinder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.