Der große Spielplatz-Test in Buchloe - Familien gesucht

Wo können sich Kinder austoben? Welche Orte sind fantasievoll gestaltet? Und was fehlt? Wir suchen Familien, die mit uns Spielplätze in Buchloe testen.

05.02.2023 | Stand: 05:50 Uhr

Während sich in anderen Städten Drachen und Ritter auf Märchenspielplätzen tummeln, Wasser um das Klettergerüst fließt und Piratenschiffe in See stechen, sieht es in Buchloe noch mau aus. Doch das soll sich ändern, zumindest, wenn es nach dem Hauptausschuss geht.

Die Stadt soll Geld in die Hand nehmen, um zwei bis drei Spielplätze pro Haushaltsjahr systematisch zu erneuern – so lautete im November die geschlossene Empfehlung des Gremiums an den Stadtrat. Aber wie steht es eigentlich um die 32 Spielplätze in Buchloe? Wir suchen Familien, die mit uns testen, wo es die besten Spielgeräte gibt und Kinder am meisten Spaß haben. Außerdem interessiert uns, wo sich das Angebot noch verbessern muss und was in der Stadt fehlt.

Spielplatz an der Buchloer Zugspitzstraße wurde 2022 neu ausgestattet

Bei einer Analyse der Stadtverwaltung erzielte der Spielplatz an der Zugspitzstraße, der 2022 neu gestaltet wurde, das beste Ergebnis. Besondere Attraktionen dort sind ein Drehkreisel und eine Seilrutsche. Schlusslichter waren die Spielplätze im Höfatsweg in Lindenberg, in der Wiedergeltinger und der Münchener Straße an der Gennach. Was bisher in Buchloe gänzlich fehlt, ist ein Inklusionsspielplatz, der die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen berücksichtigt.

Der Hauptausschuss befürwortete im November den Vorschlag, Themenspielplätze zu gestalten; also eine Basisausstattung mit verschiedenen Attraktionen aufzupeppen – etwa einem Trampolin oder Wasserspiel.

Wir suchen Familien für den Spieplatz-Test in Buchloe

Was halten Sie von diesen Ideen? Welche Spielplätze stechen Ihrer Meinung nach in Buchloe heraus – sowohl positiv als auch negativ? Familien, die mit uns den Spieplatz-Test machen möchten, können sich telefonisch unter 08241/961711 oder per E-Mail an redaktion.buchloe@azv.de melden.