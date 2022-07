Der Kapitän der Buchloer Piraten geht von Bord

Eishockeyspieler David Strodel verlässt die Piraten und beendet seine Laufbahn. Lucas Ruf, Philip Wolf und Moritz Simon verlängern beim ESV Buchloe.

Auch wenn es in den vergangenen Wochen beim ESV Buchloe eher ruhig zu sein schien, sind die Vorbereitungen auf die neue Saison schon wieder in vollem Gange: Seit Ende Mai schwitzen die Piraten im Sommertraining, um sich auf die kommende Spielzeit vorzubereiten. Mit dabei sind auch die Verteidiger Moritz Simon und Lucas Ruf, die ebenso wie Stümer Philip Wolf ihre Verträge für ein weiteres Jahr bei den Freibeutern verlängert haben. Doch die Piraten müssen auch einen ganz schmerzhaften Abgang verkraften, den ihres Kapitäns David Strodel. Er geht nach zwölfjähriger Treue von Bord und wird seine aktive Laufbahn beenden.

Verteidiger Simon und Ruf verlängern

Mit Moritz Simon und Lucas Ruf haben die ersten beiden Verteidiger aus dem letztjährigen Kader ihre Zusage gegeben. Der 21-jährige Simon – Sohn des ehemaligen Eishockey-Nationalspielers Jürgen Simon – wird somit in sein zweites Jahr bei den Piraten gehen. Er war in der vorigen Saison vom Liganachbarn Königsbrunn an die Gennach gewechselt.

Ursprünglich stammt der gebürtige Buchloer aus der Talentschmiede des ESV Kaufbeuren. „Moritz ist ein junger Verteidiger, der noch eine Menge Potenzial hat und sich bestimmt noch weiterentwickeln wird“, ist sich der Zweite Vorsitzende Florian Warkus sicher. „Er ist sehr gut in die letzte Saison gestartet und hat neben seinem schnörkellosen und harten Spiel auch seine läuferischen Stärken zeigen können.“

Ruf seit sieben Jahren beim ESV Buchloe

Seinen Vertrag ebenfalls verlängert hat Lucas Ruf. Der 25-Jährige gehört seit Jahren zum festen Stamm und war auch schon im Nachwuchs für die Rot-Weißen aktiv gewesen. „Lucas ist eine echte Konstante in unserer Abwehr, da er kaum ein Spiel verpasst hat und sich vor allem in der Defensive stark verbessert hat“, lobt Warkus die Verlässlichkeit des hochgewachsenen Verteidigers. „Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Hintermannschaft, der perspektivisch auch junge Spieler neben sich führen wird und soll“, so Warkus weiter – schließlich ist es dann bereits das siebte Jahr für Ruf im Seniorenteam der Pirates.

Auch Wolf bleibt

Der dritte im Bunde ist Angreifer Philip Wolf, der vor zwei Jahren vom Nachwuchs des ESV Kaufbeuren nach Buchloe wechselte. Aber auch im Buchloer Nachwuchs war der 22-Jährige zuvor bereits aktiv gewesen, weshalb Wolf im Grunde ein Eigengewächs ist. Er startet in die dritte Spielzeit im Seniorenbereich. „Philip bringt alles mit, was man im modernen Eishockey benötigt“, meint Florian Warkus über den Stürmer. „Er ist ein sehr guter Läufer und hat einen akkuraten Schuss. Zudem hat er sich auch in der Defensivarbeit gesteigert. Wir freuen uns, dass er bei uns bleibt.“

Mit Strodel geht eine Ära zu Ende

Eine Ära geht dagegen für das Eigengewächs David Strodel zu Ende. Seit 2010 spielte der sympathische Abwehrmann in diversen Teams des ESV und führte seinen Heimatverein in den letzten drei Jahren auch als Kapitän aufs Eis.

Jetzt beendet Strodel seine aktive Laufbahn. „David war jahrelang ein fester Bestandteil der ersten Mannschaft und für sein Engagement und seinen Einsatz geschätzt. Mit ihm verlieren wir einen gestandenen und wichtigen Spieler unseres Teams“, so Warkus über den scheidenden Kapitän.