Der Landkreis Landsberg und seine Störche

Vor drei Jahren zieht ein Storchenpaar von Denklingen nach Apfeldorf und kehrt regelmäßig in seinen Horst zurück. Jetzt muss es erneut umziehen. Doch das alte Nest ist mittlerweile auch besetzt.

Von Margit Messelhäuser

26.05.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Drei Jahre ist es her, da hat sich in Denklingen ein Storchenpaar niedergelassen. Aber die Freude war nur kurz: Nach wenigen Tagen verschwanden die imposanten Vögel wieder – und wurden kurz darauf in Apfeldorf gesichtet. Dort brüten sie seitdem, doch jetzt droht ihnen der nächste Umzug – und nach Denklingen zurück dürfte es schwierig werden. Aber es gibt bereits eine Lösung.