Der Landkreis Ostallgäu sucht Jugendschöffen

Der Landkreis sucht Bewerber für das Amt als Jugendschöffen für die Gerichte in Kaufbeuren und Kempten. Das müssen Interessierte wissen.

29.01.2023 | Stand: 05:27 Uhr

Der Landkreis Ostallgäu sucht Frauen und Männer, die das Amt einer Jugendschöffin beziehungsweise eines Jugendschöffen übernehmen. Die Ehrenamtlichen werden für das Jugendschöffengericht beim Amtsgericht Kaufbeuren und die Jugendkammer beim Landgericht Kempten für eine fünfjährige Amtsdauer von 2024 bis 2028 gesucht.

Bewerber müssen im Ostallgäu wohnen und zwischen 25 und 69 Jahre alt sein

Bewerben können sich alle, die ihren Wohnsitz im Landkreis Ostallgäu haben, deutsche Staatsangehörige, mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sind. Gesucht werden Bürgerinnen und Bürger, die Erfahrungen im Umgang mit jungen Menschen haben, beispielsweise als Eltern, Ausbilder oder in der Vereinsarbeit.

Es werden geeignete, auch jüngere Personen aus allen Kreisen der Bevölkerung gesucht. Juristische Kenntnisse sind nicht erforderlich. Aktive Schöffinnen und Schöffen können sich zur Wiederwahl bewerben.

Jugendschöffen wirken als ehrenamtliche Richter mit

Über Verfehlungen von Jugendlichen entscheiden nicht die (allgemeinen) Strafgerichte, sondern Jugendgerichte. Für diese werden Jugendschöffen gewählt. Jugendschöffen wirken als ehrenamtliche Richter am Amts- und Landgericht mit. Dabei sind sie ausschließlich bei Prozessen tätig, in denen Jugendliche und Heranwachsende von 14 bis 21 Jahren angeklagt sind.

Neben den Hauptverhandlungen sind sie auch an den Berufungsangelegenheiten beteiligt. Jugendschöffen nehmen in der Hauptverhandlung das Richteramt in vollem Umfang, mit gleichem Stimmrecht wie der Berufsrichter wahr. Sie sollen bei der Feststellung des Sachverhalts und der Beurteilung von Tat und Täter ihre Lebenserfahrung und ihren gesunden Menschenverstand einbringen.

Bewerbungen nommt das Jugendamt Ostallgäu entgegen

Interessierte können sich bis zum 31. März schriftlich beim Jugendamt Ostallgäu, Schwabenstraße 11 in Marktoberdorf mit einem Formblatt bewerben. Das Formular kann unter www.landkreis-ostallgaeu.de oder www.schoeffenwahl.de heruntergeladen werden.

