Der Silvesterlauf in Landsberg soll mit 2G-Regel stattfinden

In Landsberg endet das Jahr sportlich. Dieses Mal dürfen nur geimpfte und genesene Personen am Silvesterlauf teilnehmen.

26.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Der Silvesterlauf in Landsberg wird in diesem Jahr stattfinden – allerdings mit starken Einschränkungen. Da es aber um den guten Zweck geht, will Organisator Otto Fischer die Veranstaltung durchführen.

Viel Zeit hat Fischer in die Organisation gesteckt – noch mehr als in den Vorjahren. Lange war fraglich, ob der Lauf überhaupt stattfinden kann. Inzwischen ist aber klar: Unter Einhaltung der 2G-Regel fällt der Startschuss. Teilnehmen können diesmal also nur geimpfte oder genesene Personen.

Auch die Laufstrecke ändert sich: Statt Richtung Wildpark geht es vom Jahnstüberl, wo der Start ist, in Richtung Kaufering, um zu viele Kontakte zu vermeiden.

Nur geimpfte und genesene Sportler

Auch wird es kein gemeinsames Aufwärmen geben – diese Zeit nutzt Fischer, um die 2G-Regel zu kontrollieren.

„Diesmal sollen auch nur die Sportler kommen, bitte keine Zuschauer“, so Fischer. Der Startschuss fällt um 14 Uhr, teilnehmen können Läuferinnen und Läufer, aber auch Walking und Radfahren ist erwünscht.

Die gesammelten Spenden gehen an das SOS-Kinderdorf in Dießen. Auch wenn ungeimpfte Personen nicht mitlaufen können, würde sich Fischer über Spenden dennoch freuen.

