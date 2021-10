Im August hat ein Sturm einer großen Trauerweide in Honsolgen zugesetzt. Neben der Schulbushaltestelle brach ein dicker Ast ab. Nun wird der Baum gefällt.

14.10.2021 | Stand: 05:33 Uhr

Das hätte schlimm enden können. Bei einem Sturm am 16. August gegen 6.30 Uhr ist ein großer Ast der Trauerweide neben der Honsolgener Bushaltestelle am Schorenbach abgebrochen. „An Schultagen toben dort gegen 7 Uhr Kinder und spielen an den herabhängen Zweigen Tarzan, so wie ich früher auch“, schilderte Stadtrat und Ur-Honsolgener Franz Lang (FW) in der jüngsten Sitzung des Buchloer Bauausschusses. Das Gremium beschloss einstimmig, den etwa 90 Jahre alten Baum zu fällen.