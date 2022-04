Die 109. Buchloer Serenade ist Balsam für geschundene Seelen

Die Texte und Musik der 109. Buchloer Serenade stehen im Zeichen des Kriegs in der Ukraine. Der Erlös des Konzerts geht an die Diakonie-Katastrophenhilfe.

05.04.2022 | Stand: 12:03 Uhr

Im Zeichen des Kriegs in der Ukraine stand die 109. Buchloer Serenade, zu der Helmut Jambor in die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt eingeladen hatte. Meisterhaft gestalteten die Buchloer Sopranistin Susanne Denghel, Evelyn Dörfler aus Waalhaupten (Querflöte) und der Lindenberger Dr. Stephan Reschke (Orgel) das Konzert, während Claudia Chmiel die einzelnen Programmteile mit einfühlsam formulierten Texten zur Passion miteinander verband.

Bei der 109. Buchloer Serenade wird der Krieg in der Ukraine thematisiert

Jambor hatte dem Motto des Konzerts „Sei stille und warte auf ihn“ entsprechende Werke ausgewählt. Dadurch wolle man auch die Vorgänge in der Ukraine thematisieren. In seinen abschließenden Worten erinnerte er, der Flucht und Vertreibung als kleiner Junge selbst erfahren hatte, an die Leiden der Menschen in diesen schweren Zeiten. Hier wolle man helfen. Normalerweise entscheiden die bei den fünf, sechs jährlichen Buchloer Serenaden auftretenden Künstlerinnen und Künstler am Ende des Jahres, wer mit den gesammelten Spenden unterstützt werden soll. Diesmal gab es eine Ausnahme. Die Spenden kommen über die Diakonie-Katastrophenhilfe ausschließlich den vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen zugute.

Serenaden-Organisator Helmut Jambor hat als kleiner Junge selbst Flucht und Vertreibung erlebt

Der erste Teil des Konzerts war Werken von Johann Sebastian Bach vorbehalten. Mit dessen „Fuga in h über ein Thema von Corelli“ eröffnete Stephan Reschke mit seinem herrlichen Orgelspiel das Programm. Einen Hauch von einer guten, heilen Welt vermittelten er und insbesondere Evelyn Dörfler an der Querflöte mit der Aria „Schafe können sicher weiden“. Die beiden setzten das Musikstück wunderbar um. Mit dem Orgelwerk „O Mensch, bewein dein Sünde groß“ zur Passion beschloss Reschke den Bach-Zyklus zu Beginn der Serenade.

Susanne Denghel beeindruckte mit Wolfgang Amadeus Mozarts „Ave verum corpus“, dem sie, begleitet vom Organisten, mit ihrer herrlichen Stimme Leben einhauchte. Die Liebe Gottes zu den Menschen ließen Orgel und Querflöte einfühlsam mit „Pie Jesu“ von Gabriel Fauré spüren.

Das Thema der Serenade griffen Reschke und Denghel mit „Sei stille dem Herrn“ aus dem Oratorium Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy auf. Der Inhalt des Werks und die textliche Aussage der Arie über das Warten, Erwarten und Hoffen des Menschen stehe, so Jambor, nicht nur für die Zeit der Passion, sondern auch für die gegenwärtig sehr schwierige Situation im Europa der Auseinandersetzungen.

Bei der Buchloer Serenade in der Stadtpfarrkirche erklingen auch besänftigende Stücke

Lesen Sie auch

Hilfsaktion Caritasverband Kaufbeuren-Ostallgäu veranstaltet Konzert für die Ukraine

Mit Max Regers „Benedictus“ bewies Reschke einmal mehr seine Virtuosität, sagte doch der Komponist selbst über die Kunst der Aufführung seiner Werke, es gehöre „ein über die Technik souverän herrschender geistvoller Spieler dazu“. Schön anzuhören waren auch die von Reschke und Dörfler gespielte „Aria aus der Suite Antique“ (John Rutter) und das besänftigende „To a wild rose“ (Edward McDowell), denen die Querflöte etwas Besänftigendes, ja Außerirdisches verlieh. Mit dem mächtigen „Praeludium in e“ von Arnold M. Brunkhorst beendete Reschke die Serenade.

Fazit: Musik, zumal wenn sie virtuos dargeboten wird wie an diesem Abend, vermag gerade in schwerer Zeit Trost zu spenden. Sie regt an zum Nachdenken und ist Balsam für geschundene Seelen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".