Die Beiträge für Kinderbetreuung in Buchloe steigen

Ärgerlich für die Eltern, aber dennoch unumgänglich. So bezeichneten die Verantwortlichen die erneuten Gebürenerhöhungen in Buchloe

24.02.2022 | Stand: 12:08 Uhr

Tiefer in die Tasche greifen müssen in Buchloe künftig Eltern, deren Zöglinge in den Kindergarten, die Kinderkrippe, den Hort oder in die Mittagsbetreuung gehen.

Das beschlossen die Stadträte am Dienstag in der Hauptausschusssitzung. In den Kindergärten steigt der Elternbeitrag im kommenden Betreuungsjahr je nach Betreuungszeit um etwa fünf bis 14 Euro, in der Kinderkrippe um 14 bis 34 Euro, im Hort um neun bis 13 Euro und in der Mittagsbetreuung um etwa zwei bis fünf Euro.

"Aus Sicht der Eltern ist das ärgerlich"

SPD-Stadtrat Bernd Gramlich äußerte seine Bedenken dazu: „Aus Sicht der Eltern ist eine erneute Erhöhung natürlich ärgerlich.“ Er schlug vor, den freiwilligen Beitrag der Stadt Buchloe aufzustocken, um die Eltern so zu entlasten. Schließlich verdiene die Stadt indirekt an den Kindergartenplätzen, da „die Eltern dann arbeiten gehen können“ und so mehr Steuereinnahmen generiert würden. Außerdem sei es für viele „absolut notwendig, arbeiten zu gehen“, da die Wohnkosten in Buchloe mittlerweile sehr hoch seien.

Buchloer Politiker lobt die Familienfreundlichkeit der Gennachstadt

Zweiter Buchloer Bürgermeister Herbert Barthelmes (CSU) entgegnete, dass die Gebühren im Vergleich zum Umland „verhältnismäßig noch immer sehr günstig“ seien. Er lobte die Familienfreundlichkeit der Gennachstadt und sprach in Bezug auf Ausstattung und die Betreuungssituation von „Kindergärten im Bestzustand“. Der Beschlussvorschlag zur Erhöhung der Beitragssätze wurde mit einer Gegenstimme angenommen.

