Die besinnliche Zeit beginnt - und die Weihnachtsmärkte in und um Buchloe

Die Adventszeit steht vor der Tür – und damit die Weihnachtsmärkte. Wo Glühwein und Punsch in und um Buchloe zum Zusammenkommen einladen.

27.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die Beleuchtung entlang der Bahnhofstraße und die Playlists im Radio lassen es bereits vermuten: Die Adventszeit rückt näher. Schon bald strömt wieder der Duft von dampfendem Glühwein und deftigen Bratwürsten über die Dorfplätze, laden besinnliche Klänge zum mitschunkeln ein. Um keine Veranstaltung in und um Buchloe zu versäumen, haben wir eine Übersicht erstellt.

Licht an in Lindenberg

Den Auftakt macht wie immer Lindenberg zum ersten Advent – und zwar mit gleich zwei Veranstaltungen. Das beliebte Christmas-House in der Nachtangerstraße leuchtet und blinkt auch heuer wieder, wie Reiner Lerchenmüller mitteilte. Die Eröffnungsveranstaltung mit Musik und Lichtershow beginnt am Freitag, 1. Dezember, gegen 18 Uhr. Das Vorglühen mit Leckereien wie Punsch, Glühwein und Würstchen beginnt bereits ab 17 Uhr. Der Weihnachtsmann wird der Veranstaltung in der Lindenberger Siedlung wieder einen Besuch abstatten – samt Überraschungen für die kleinen Besucherinnen und Besucher. Der Erlös wird an soziale Einrichtungen gespendet. Ab Samstag, 2. Dezember, ist das Christmas-House täglich von 17 bis 19 Uhr beleuchtet.

Markt-Auftakt ebenfalls in Lindenberg

Der Lindenberger Weihnachtsmarkt öffnet dann am Samstag, 2. Dezember, von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, von 15 bis 19 Uhr die Buden. Auf der Weihnachtsmarktbühne sind an beiden Tagen verschiedene Gruppen zu sehen: die Jugendkapelle Singoldfüchse, Bläsergruppen aus Buchloe und Germaringen, Querblech, die Jungmusiker Lindenberg, die Gennachspatzen Jengen und Kulturlawine. Der Nikolaus schneit am Sonntag ab 17.30 Uhr vorbei. Ansonsten sorgen die Lebende Krippe, der Bücherbasar, das Weihnachtsbasteln für Kinder und Fahrten in der Pferdekutsche für beste Unterhaltung bei Jung und Alt.

Der Großkitzighofer Dorfadvent findet am Sonntag, 3. Dezember, ab 16 Uhr vor der neuen Bühne am Dorfhaus statt.

Christkindlmarkt unter dem Kirchturm

Am zweiten Adventswochenende wird es dann in Buchloe, gleich neben der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, besinnlich: Der Gewerbeverein lädt von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, zum Christkindlmarkt ein. Neben den altbekannten Essens- und Getränkebuden können Besucherinnen und Besucher an den Ständen stöbern nach Kunsthandwerk und kleinen Geschenken. Auf der Bühne spielt unter anderem die Buchloer Stadtkapelle. Der Nikolaus schaut samstags und sonntags ab 17 Uhr in der Gennachstadt vorbei. Zudem wird ein Fahrgeschäft für Kinder aufgebaut, wie Gewerbevereinsvorsitzender Niko Stammel verrät. Öffnungszeiten: Freitag, 8. Dezember, von 17 bis 21 Uhr; Samstag, 9. Dezember, von 16 bis 21 Uhr; Sonntag, 10. Dezember, von 15 bis 20 Uhr.

Im Lamerdinger Dorfstadl geht es bei der Stadlweihnacht am Samstag, 9. Dezember, ab 15.30 Uhr festlich zu. Der Kindergarten sowie eine kleine Besetzung der Stadtkapelle haben Auftritte vorbereitet. Die örtlichen Vereine bewirten die Gäste mit Leckereien. Für kleine Weihnachtsfreunde wird ein Kinderschminken angeboten, Erwachsene lassen die Stadlweihnacht mit DJ und Barbetrieb ausklingen.

Heimelige Stimmung in Waal

Auf dem Marktplatz im Herzen des Singoldmarktes findet am 16. und 17. Dezember der Waaler Advent statt. Ob dann wieder pünktlich – wie voriges Jahr – Schneefall einsetzt und die winterliche Szenerie zwischen Kirche und Rathaus perfekt macht, bleibt abzuwarten. Die Grundschulkinder eröffnen die Veranstaltung am Samstag um 15.30 Uhr. Das Programm verspricht weitere Auftritte von der Jugendkapelle Singoldfüchse, Felix Kellner mit der Drehorgel, der Musikkapelle Waalhaupten, einem Bläserensemble, dem Kirchenchor sowie dem Chor der Uhu’s. Der Nikolaus ist an beiden Tagen ab 17 Uhr zu Gast auf dem Marktplatz. Daneben tragen die Lebende Krippe und die Krippenausstellung zum vorweihnachtlichen Ambiente bei. Wer für die kalte Jahreszeit noch nach Lesestoff sucht, wird vielleicht beim Bücherbasar im Foyer der Gemeindekanzlei fündig. Die Buden sind am Samstag, 16. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Dillishausen kommt am Samstag, 16. Dezember, ab 17 Uhr am Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins zum Dorfadvent zusammen.

Der Weihnachtsweg in Jengen beginnt am Sonntag, 17. Dezember, um 16.30 Uhr. In der Kirche St. Martin treten der Musikverein Jengen und der Kinderchor auf. Die örtlichen Vereine versorgen Besucherinnen und Besucher an Ständen mit Speisen und Getränken.