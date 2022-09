Die, die mit den Worten spielt - Sarah Fischer hat Bilder im Kopf

Als Poetry-Slammerin steht Sarah Fischer auf den Bühnen in ganz Bayern. Beruflich verschlägt es die 21-Jährige allerdings in eine ganz andere Richtung.

12.09.2022 | Stand: 07:00 Uhr

Wenn Sarah Fischer auf der Bühne steht und ihre Texte vorträgt, lauscht das Publikum gebannt. Meist hat die 21-Jährige dabei ein Blatt Papier oder ein kleines Notizbuch in der Hand, liest daraus vor und blickt immer wieder in die Zuschauerränge. Sie redet über Selbstreflexion, Alltags-Kuriositäten und darüber, dass sich niemand für seine Macken schämen muss.

Seit sechs bei Slams

Sarah Fischer stammt aus Kleinkitzighofen, ist Studentin und leidenschaftliche Poetry-Slammerin. Sie schreibt Texte, präsentiert diese bei Dichterwettstreiten, den sogenannten Poetry-Slams. Und das seit nunmehr fast sechs Jahren. Angefangen hat alles in ihrer Schulzeit am Gymnasium in Buchloe, berichtet Fischer. Im Deutschunterricht hielten die Schülerinnen und Schüler damals einen schulinternen Gedichtwettbewerb ab, den die Kleinkitzighofenerin prompt gewann. „Da habe ich gemerkt, dass ich Talent fürs Schreiben habe, dass mir das irgendwie total liegt“, sagt sie. Das war im Jahr 2017.

Gedichtwettbewerb in der Schule

Inzwischen tritt sie bei Poetry Slams in ganz Bayern auf. Von München über Ingolstadt bis nach Nürnberg zur bayerischen Meisterschaft, die heuer vom 15. bis zum 17. September stattfindet, hat sie es geschafft. Auch einen Auftritt im österreichischen Salzburg hat sie bereits verbucht. Fast wie ein Lauffeuer habe sich das nach den ersten Erfolgen entwickelt, erinnert sich die 21-Jährige.

Dass das Ganze mehr als nur ein Hobby für sie ist, wird schnell klar, wenn Fischer von ihrer Kunst erzählt. Es ist eine Leidenschaft – es ist ihre Art, sich lyrisch auszurücken. „An manchen Texten sitze ich wochenlang und feile immer wieder daran herum.“ Andere seien hingegen in wenigen Stunden fertig. Inspirieren lässt sich die Studentin von allerlei vermeintlich alltäglichen Dingen, wie dem Blick in den Spiegel oder einer Bahnfahrt. Doch thematisiert sie fast immer auch persönliche, einschneidende Erfahrungen in ihren Geschichten – Trennungen etwa, oder nagende Selbstzweifel.

„So entstehen Bilder im Kopf“

Gedankenschnipsel sammelt sie in ihrem Notizbuch. „Da stehen teilweise auch einfach nur einzelne Wörter drin“, verrät Fischer. Schöne Wörter, Wörter, die Assoziationen hervorrufen. Wörter wie „abgrundtief“ zum Beispiel. „Dabei entstehen Bilder im Kopf, die Begriffe sind lebendig.“ Und sie wecken Emotionen. Das ist Fischer besonders wichtig. Ob das nicht schwierig sei, so emotionale, ehrliche Texte mit völlig Fremden zu teilen? „Meistens fällt mir das sogar leichter, wenn ich die Menschen nicht kenne“, sagt die Kleinkitzighofenerin. „Ich habe aber auch einige Texte verfasst, die ich nie vortragen werde. Da war es genug, sie einfach nur aufzuschreiben.“

Fünf Minuten Überredungszeit

Lesen Sie auch

Oberstdorfer Kleinkunsttage Kemptenerin gewinnt Poetry Slam zum Abschluss eines Oberstdorfer Festivals

Etwa fünf Minuten pro Auftritt haben die Künstler bei den Slams Zeit, um das Publikum zu überzeugen. Fünf Minuten, die sich schon einmal wie Stunden anfühlen können – vor allem wenn etwas schief läuft. „Einmal habe ich fast ein Mikrofon kaputtgemacht“, sagt Fischer und lacht. Ansonsten sei sie zum Glück beim Poetry Slam von größeren Fauxpas verschont geblieben. „Mittlerweile kann ich gut mit meiner Nervosität um umgehen und kenne so gut wie alle Mikrofon-Arten.“

Es geht um die Erde

Beruflich verschlägt es Fischer trotz ihrer Begabung, mit Worten zu spielen, übrigens in eine völlig andere Richtung: Sie studiert Geowissenschaften. „Das naturwissenschaftliche Interesse war schon immer irgendwie da“, sagt sie. Wie entstehen Berge? Wie lässt sich tektonische Aktivität erklären? Wo ist unser Grundwasser hin? Mit diesen Fragen beschäftigt sie während des Studiums an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. „Es ist einfach unsere Erde, die mich so fasziniert.“