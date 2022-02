Die Energiewende im Ostallgäu wird sichtbar

Drei Windräder könnten in Buchloe 5000 Haushalte mit Strom versorgen. Aber durch die 10H-Regel blockiert sich die Regierung selbst.

15.02.2022 | Stand: 14:58 Uhr

Strom kommt aus der Steckdose. Logisch. Doch wie hoch ist der Preis, den unsere Umwelt dafür zahlen muss? Die Zeichen stehen heute auf erneuerbarer Energie. Und da klemmt es noch gewaltig. Auch und vor allem in Bayern.

Gerade die 10H-Regel erweist sich inzwischen als Bumerang, die Taktik der bayerischen Regierung geht nach hinten los: Nur an wenigen Standorten ist es demnach überhaupt noch möglich, Windräder zu bauen. Die Abstandsflächen, die eingehalten werden müssen, sind zu groß.

Fällt die Abstandsregelung?

Die kleine Gemeinde Igling weist trotzdem eine Konzentrationsfläche aus, die näher zur Wohnbebauung liegt, als die geforderten zwei Kilometer. Offenbar rechnet Igling damit, dass 10H früher oder später fällt.

Auch die Stadt Buchloe ist gut beraten, in ihrem neuen Flächennutzungsplan eine Konzentrationsfläche zu benennen – vorsorglich. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Blick nach Osten: zum einen wegen des ausgesetzten Höhenrückens am Stoffersberg; zum anderen, weil genau dort Igling die Aufstellung von Windrädern favorisiert. Die Energiewende wird sichtbar sein.

Buchloe ist gefordert: Konzentrationsfläche für Windräder wäre sinnvoll

Mit etwa drei Anlagen könnte eine Stadt wie Buchloe mit rund 5000 Haushalten ihren Energiebedarf decken. Eine Alternative dazu gibt es nicht. In der VG drehen sich seit Jahren sechs Windräder – mit beachtlichen Ergebnissen. Der Anfang ist gemacht.

