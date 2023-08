Die Entscheidung über das alte Bauernhaus in Erpfting ist vertagt

Auf Vorschlag der Oberbürgermeisterin fällt im Landsberger Stadtrat doch kein Beschluss zum Erpftinger Bauernhaus.

01.08.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Dass die Zukunft des alten Bauernhauses an der Mittelstetter Straße in Erpfting ein großes Thema ist, zeigte sich am Mittwoch im Stadtrat. Die Tribüne im Sitzungssaal war anfangs voll besetzt, und die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer – darunter der Eigentümer des Grundstücks – waren wegen des Nachprüfungsantrags gekommen, der auf der Tagesordnung stand. Dementsprechend wurde das Thema dann auch vorgezogen und gleich zu Beginn behandelt. Eine mit Spannung erwartete Entscheidung fiel allerdings nicht.

