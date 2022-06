Auch dieses Jahr findet in Buchloe kein Stadtfest ab. Warum die Absage für unsere Autorin einem Trauerspiel gleichkommt.

30.06.2022 | Stand: 17:34 Uhr

Ein Historienspektakel in Mindelheim, Stadtfest in Schwabmünchen, Tänzelfest in Kaufbeuren, Töpfermarkt in Landsberg, Wallenstein in Memmingen – die Aufzählung ließe sich fortsetzen. Und in Buchloe? Nichts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.