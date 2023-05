Die etwas andere Feier - das Lagerhausfest in Weicht

Beim diesjährigen Lagerhausfest in Weicht gibt es drei Tage Blasmusik und Rock. Am Donnerstag geht es mit einem Frühschoppen los.

Das 26. Lagerhausfest der Musikkapelle Weicht findet von Donnerstag, 18. Mai, bis Samstag, 20. Mai, statt. Die Vatertagsfeier, an Christi Himmelfahrt, 18. Mai, beginnt um 11 Uhr mit dem Frühschoppen – gestaltet von dem Musikverein „Frohsinn“ Lindenberg.

Blechbätscher zum Nachmittag

Am Nachmittag des Vatertages bei Kaffee und Kuchen werden die Gäste mit den Blechbätschern, „miiigele mucke made im Allgäu“ erleben. Die 22 jungen Musikantinnen und Musikanten aus dem Ostallgäu hören und spielen leidenschaftlich gerne Blasmusik, und zwar nur Nummern, die ihnen selbst taugen. Von brandneu bis uralt, von Pop bis Punk und natürlich Polkas, Märsche und Walzer, von allem ist bei den Blechbätschern etwas dabei. Später wird die Jugendkapelle Jengen-Weicht-Ketterschwang ihr Können präsentieren, bevor der Vatertag am frühen Abend mit dem Musikverein Weicht ausklingt. Neben Musik wird auch wieder ein Unterhaltungsprogramm für die Kleinen geboten werden.

Erst Sin Goblin, dann die Hopfis

Am Rockabend, 19. Mai, erwartet die Besucher mit Sin Goblin eine siebenköpfige Rockband, die die Bühne zum Beben bringen soll. Einlass zum Konzert mit der bekannten Band am Freitagabend ist ab 19.30 Uhr. Am Samstagabend, 20. Mai, wird die Lagerhaus-Bühne von den Original Hopfenbläsern eingenommen. Die „Hopfis“, wie sie sich selbst nennen, sind eine Gruppe Musikbegeisterter aus dem Allgäu, die sich gefunden haben, um gemeinsam Blasmusik zu machen. Mit ihrem Repertoire aus spitzen Märschen, groovenden Polkas, gefühlvollen Walzern und fetziger Partymusik sorgen sie auf jedem Fest für gute Stimmung. Einlass ist ab 19.30 Uhr. An allen Festtagen erwartet die Gäste nach Angaben der Veranstalter köstliches Essen aus der Lagerhausküche.