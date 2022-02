Die Iglinger haben Angst um ihre Katzen

Wer hat die acht Katzen getötet und an der B 17 von der Brücke geworfen? Jagdpächter Leonhard Kuhn hatte eine gefährliche Begegnung im Wald.

15.02.2022 | Stand: 15:06 Uhr

Acht Katzen sind vor über einer Woche in Igling tot aufgefunden worden. Das hat, wie berichtet, für großes Aufsehen gesorgt. Die Tiere wurden erschlagen und von einer Brücke aus auf den Mittelstreifen der B 17 geworfen. Der Täter ist noch nicht gefunden. Wie ist die Stimmung in Igling? Unsere Zeitung hat mit Jagdpächter Leonhard Kuhn und mit Bürgermeister Günter Först gesprochen.

„Was man nicht begreifen kann, ist das Warum und Wieso“, sagt Först. Vor mehr als einer Woche waren die toten Katzen an einer Stelle, an der bereits im Juli 2019 vier tote Katzen lagen, gefunden worden. Der Verein Katzentatzen hatte die Tiere von einer Tierärztin untersuchen lassen. Die Veterinärmedizinerin geht davon aus, dass die Tiere erschlagen wurden.

Bürgermeister Först hat einen Kater namens Simba, der draußen herumstreunt, und er erzählt, dass sich die Katzenbesitzer in Igling Sorgen machen. „Man fragt sich, kommt die Katze heim oder nicht?“ Es sei sehr traurig für die Besitzer, die ihre Tiere verloren hätten. Viele hätten jetzt in Igling beim Spazieren gehen ein Augenmerk darauf, ob ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt.

Günter Först glaubt aber, dass so schnell nichts mehr passieren wird und der Täter jetzt still hält, da der Fund der getöteten Tiere große Aufmerksamkeit erregt habe. „Man fragt sich, was derjenige, der die Tiere tötete, bezwecken wollte, indem er sie alle auf einen Haufen geworfen hat.“ Vielleicht suche der Täter auch die Öffentlichkeit und wolle, dass die Tiere gesehen werden. Först erzählt, dass man sich in Igling auch darüber Gedanken macht, ob ein Zusammenhang zu den toten Tauben besteht, die Mitte Februar oberhalb des Iglinger Baggersees gefunden wurden. Stammt der Täter aus Igling? Bürgermeister Först hält es auch für möglich, dass der Täter von außerhalb kommt.

Auch Jagdpächter Leonhard Kuhn sieht diese Möglichkeit. Denn in den Waldstücken entlang der B 17 begegnet er immer wieder fremden Autos, die die Wirtschaftswege eigentlich gar nicht befahren dürfen. Am 18. Januar sei er mit einem Jagdkollegen unterwegs gewesen. „Gegen 23.30 Uhr entdeckten wir hinter der Brücke, an der die toten Katzen lagen, einen Jeep mit Augsburger Kennzeichen. Als wir näher kamen, fuhr dieser in einen Waldweg.“ Als der Mann die beiden Jäger bemerkte, fuhr er laut Kuhn trotz mehrfacher Aufforderung zum Anhalten weiter. „Er beschleunigte teilweise und versuchte mich mehrmals abzudrängen, wobei ich fast gegen einen Baum gefahren wäre.“

Kuhn bemerkte, dass der Autofahrer sich offensichtlich perfekt im Gelände auskannte. Als er sich auf der geteerten Straße parallel zur Autobahn befand, habe er auf gut 100 Stundenkilometer beschleunigt und sei auf die B 17 Richtung Augsburg geflüchtet. Kuhn fand an der Stelle, an der das Auto gestanden hatte, eine größere Menge von Patronenhülsen.

Am 27. Januar habe ein Mitjäger gegen 4 Uhr am Ortseingang von Kaufering einen Schuss gehört. Mit seiner Wärmebildkamera habe er einen Jeep mit Münchner Kennzeichen gesehen, der wegfuhr. Als er die Umgebung absuchte, habe er ein am Boden liegendes, strampelndes Wild, vermutlich Damwild gesehen, das dann ins Dickicht flüchtete. Die Jäger suchten am nächsten Tag nach dem Tier, doch die Fährte verlief sich. Eine Funkkamera mit Stahl-Schutzgehäuse wurde aufgestellt, doch außer Hasen, Rehen und Füchsen war nichts zu sehen. Bis zum 8. Februar, 10 Uhr: Da konnte Kuhn, der in Tussenhausen lebt, per Bildübertragung miterleben, wie seine Funkkamera gestohlen wurde.

Kuhn weiß auch von Spaziergängern, anderen Jägern und Mitgliedern des Fischereivereins, dass in dem Gebiet um Igling öfters Schüsse zu hören waren – obwohl weder Kuhn und seine Mitjäger, noch die Jagdnachbarn geschossen hätten. Haben die Schüsse, die toten Katzen, die toten Tauben etwas miteinander zu tun? Kuhn und Schwarzbach können es nicht sagen. Kuhn bewegt die Sache mit den Katzen persönlich. Er hat nicht nur mehrere Jagdhunde, sondern züchtet auch Katzen und hängt sehr an seinen Tieren, wie er erzählt.

Für Hinweise, die zu dem Katzenmörder führen, haben Tierschutzvereine 5000 Euro Belohnung ausgesetzt. Wie die Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbunds, Tessy Lödermann, sagt, hat der Tierschutzverein Landsberg noch 500 Euro dazugegeben. Bisher habe es aber noch keine belastbaren Hinweise gegeben. Auch die Polizei hat noch keine brauchbaren Hinweise. Tessy Lödermann glaubt wie Günter Först, dass der Täter sich jetzt eine Zeit ruhig verhalten wird. Doch sie fürchtet, dass er wieder zuschlägt. Auch sie empfindet es so, dass er seine Taten zur Schau stellen wolle. „Er legt einen regelrechten Tierfriedhof an.“ Zwei Mal schon mit Katzen und möglicherweise auch mit Tauben. Wie die Vögel zu Tode kamen, ist nicht bekannt, sie wurden schon beseitigt.