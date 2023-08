Stadt-Land-Derby: Diese Spiele stehen in der jungen Fußballsaison an

Der dritte Spieltag der Fußball-Saison geht los: Der FC Buchloe und die SG Jengen/Waal gehen ins Duell. Lamerdingen will in Oberrieden erste Punkte sammeln.

19.08.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Nicht nur der Wetterbericht verspricht Hitze am Wochenende – auch auf den Fußballplätzen geht es heiß her. Am dritten Spieltag der jungen Saison steht schon ein Lokalderby an: Der FC Buchloe und die SG Jengen/ Waal treffen aufeinander.

In Jengen wird am Sonntag das Lokalderby ausgetragen

Auf dem Sportgelände in Jengen spielen die Kreisklassisten FC Buchloe und die SG Jengen/Waal am Sonntag das Lokalderby aus. Wenn man auf die Tabelle schaut, spielt der Tabellenvierte gegen den -zweiten, weshalb man getrost von einem Spitzentreffen sprechen kann. Die heimische SG ist gut in die Runde gestartet und hat ebenso wie die Gäste aus Buchloe Lamerdingen Spiel auf den Platz zu bringen. Starke Pressing-Situationen, saubere Bälle im Umschaltspiel und Zielstrebigkeit kombiniert mit einem gesunden Maß an Zug zum Tor – als der FC Buchloe in Blonhofen zeigte, wozu das Team in der Lage wäre, wenn ein Spiel nur 45 Minuten dauern würde, hat der Landverbund SG Jengen/Waal aufgepasst. Als sich die sicher geglaubten drei Punkte dann in ein Unentschieden verwandelten, haben manche Sportler aus Jengen und Waal vielleicht ein Deja-Vu erlebt – ist es ihnen gegen Schöneberg nur zwei Tage zuvor doch genauso ergangen. Trotz aller Ähnlichkeiten trauen die SG dem Kreisliga-Absteiger Buchloe die besseren Spielanlagen zu. Die Spielgemeinschaft wittert jedoch eine Chance: Je länger die Null in der Defensive steht, desto höher die Hoffnung auf einen Punktgewinn für die Jengen/ Waal. Eine spannende Partie ist jedenfalls garantiert. Anstoß ist wie gewohnt am Sonntag um 15 Uhr auf dem Jengener Sportgelände.

Nach zwei Niederlagen zu Beginn der neuen Kreisklasse-Spielzeit gastiert der FSV Lamerdingen am kommenden Sonntag beim SV Oberrieden. Die Mannschaft aus dem Unterallgäu bestritt am vergangenen Donnerstag aufgrund von Platzsanierungsarbeiten verspätet das erste Punktspiel. Beim SV Salamander Türkheim gewann die Elf von Spielertrainer Florian Huber mit 5:0. Am vergangenen Sonntag verlor Lamerdingen mit 1:2 vor eigenem Publikum gegen die SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen. Mangelhafte Chancenverwertung war letztendlich der Grund für die zweite Heimniederlage. In einem Vorbereitungsspiel vor knapp drei Wochen mussten sich die Lamerdinger gegen den SV mit 1:0 geschlagen geben. Ab 15 Uhr in Oberrieden soll die Negativserie beendet werden.

Reserve des FSV Lamerdingen strebt dritten Erfolg an

Mit sechs Punkten aus zwei Spielen legte die Reserve des FSV Lamerdingen in der B-Klasse einen Start nach Maß hin. Am vergangenen Sonntag siegte die Reserve souverän mit 3:0 gegen die SG FC Rammingen/Kirchdorf 2 und konnte Rang eins verteidigen. Am kommenden Sonntag strebt die Elf von Trainer Thomas Windschiegl den dritten Erfolg in Serie an. Gegner ist die Reserve des SV Oberrieden, gegen die ein Testspiel vor einigen Wochen mit 4:3 gewonnen wurde. Trifft FSV-Stürmer Robert Stammel wie beim jüngsten Sieg in Oberrieden erneut dreifach, sind die nächsten drei Zähler möglich. Spielbeginn ist um 13:15 Uhr am Sportplatzweg in Oberrieden.