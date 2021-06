Für Grill- und Partyplätze: Kandidaten für Buchloer Jugendbeirat stellen sich und ihre Ideen vor

Die Kandidaten für den Buchloer Jugendbeirat stellen sich und ihre Ideen vor der Wahl vor. Sie könnten sich Plätze zum Grillen und Feiern in Buchloe vorstellen.

24.06.2021 | Stand: 06:18 Uhr

„Die Jugendlichen machen etwas Bemerkenswertes“, sagt Hans-Jürgen Mayer, Jugendpfleger der Stadt Buchloe. Er spricht von den sieben Jugendlichen, die sich zur Wahl für den Buchloer Jugendbeirat stellen – in einer Zeit, die für Jugendliche nicht gerade leicht war und ist, merkt Mayer an. Gerade deshalb sei er froh, dass sich sieben junge Buchloer bereit erklärt haben, sich in den nächsten zwei Jahren für die Belange der Gleichaltrigen einzusetzen.

Wahl von Buchloer Jugendbeirat nur symbolisch

Auch wenn es eher eine symbolische Wahl ist – sieben Jugendliche bewerben sich um acht Posten im Gremium – hofft Mayer auf eine hohe Wahlbeteiligung. Die Wahl findet Freitag, 25. Juni, und am Samstag, 26. Juni, jeweils von 15 bis 21 Uhr im Jugendzentrum statt. Die Corona-Maßnahmen schreiben Makenpflicht, Abstand und eine Beschränkung auf maximal acht Personen im Raum vor. Mayer ist wichtig zu erwähnen: „Jeder, der zur Wahl kommt, wird wählen können.“ Sei die maximale Personenzahl im Raum erreicht, müsse nur mit geringer Wartezeit gerechnet werden.

Mayer bedauert, dass für die Wahl coronabedingt unter den Jugendlichen weniger geworben werden konnte als bei der ersten Wahl vor zwei Jahren. Daher haben einige der Bewerber die Chance ergriffen, sich im Vorfeld kurz vorzustellen.

Das sind die Kandidaten für den Buchloer Jugendbeirat

Lukas Nanos (18): Mein Name ist Lukas Nanos, ich bin 18 Jahre alt und studiere an der LMU in München. Den Spruch „In Buchloe ist eh nichts los“ hört man immer wieder. Damit sich das ändert, braucht die Stadt Aufenthaltsorte und Treffpunkte für junge Menschen. Denn: Alle gesellschaftlichen Gruppen sollen sich in Buchloe wohlfühlen können. Ein Grillplatz beispielsweise wäre hierfür perfekt geeignet. Unter anderem dafür möchte ich mich in den kommenden zwei Jahren stark machen. Meine Erfahrung aus meiner bisherigen Zeit als Vorsitzender des Jugendbeirates bringe ich dabei in die Arbeit des Jugendbeirates mit ein.

Zoe Kersten (19): Ich heiße Zoe, bin 19 Jahre alt und beginne im September meine Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton. Ich wünsche mir, dass der Jugendbeirat für eure Ideen noch viele weitere Jahre einsteht und wir die Jugendlichen aus Buchloe mehr in Projekte miteinbeziehen können. Dafür möchte ich mein Wissen und meine Erfahrung der letzten Jahre nutzen.

Pia Hörmann(20): Ich bin Pia, 20 Jahre alt und studiere Soziale Arbeit. Ich bin bereits Teil des ersten Jugendbeirats und möchte die Chance, mich für die Buchloer Jugend einzusetzen, weiterhin nutzen.

Maximilian Lohner (18) : Mein Name ist Maximilian Lohner, ich bin 18 Jahre alt und studiere Jura an der LMU. Man sagt ja so oft: „Die Jugend ist die schönste Zeit im Leben!“. Um genau diese „schönste Zeit“ zelebrieren zu können, müssen Plätze geschaffen werden. Ich denke dabei an offiziell ausgewiesene „Partyplätze“ – und an Veranstaltungen, die geplant und durchgeführt werden und die die Jugend in Buchloe ein Stück weit näher zusammenbringen. Für ein lebenslustiges, jugendliches und vor allem gemeinschaftliches Buchloe.

Augustine Edugie (15): Ich will zum Jugendbeirat gewählt werden, weil ich mich gerne umhöre, was die Leute für Vorschläge haben. Das diskutiere ich dann mit den anderen. Damit will ich erreichen, dass die Leute sich wohl fühlen und alles haben, was ihnen fehlt – auch Dinge, die gut zum Juze passen würden.

Außerdem sind Moritz Rippke (21) und Sophie Riedel (20) aufgestellt.

