Die Sünde überwinden - Friedensgebet in Buchloe

In Buchloe wird mit einem ökumenischen Friedensgebet an den ersten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine erinnert. Wetterkapriolen machen Teilnehmern zu schaffen.

27.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Das ökumenische Friedensgebet am vergangenen Freitag in Buchloe, dem ersten Jahrestag des Krieges Russlands gegen die Ukraine, fand trotz widriger Umstände mit etwa 100 Menschen statt. Der radikale Wetterumschwung machte es aber unmöglich, auf der gepflasterten Fläche des Immleplatzes im Freien die Veranstaltung abzuhalten.

Bürgermeister verlegt Veranstaltung

Die ursprünglich eingeladenen Bläser der Stadtkapelle Buchloe hatten bei dem Schneesturm um ihre Instrumente und Noten gefürchtet und waren wieder heimgefahren. Deshalb wurde die Veranstaltung spontan zu den überdachten „Pilzen“ zwischen der Mittelschule und dem Hallenbad verlegt, wie Bürgermeister Robert Pöschl entschied. Dort war es wenigstens trocken und die Kälte für die nächste Dreiviertelstunde in emotional bewegender Gebetsgemeinschaft auszuhalten. Der evangelische Pfarrer Christian Fait hatte den Anstoß zu der Friedensveranstaltung gegeben, konnte aber krankheitsbedingt auch nicht teilnehmen.

Teilnehmer singen ohne Musik

Dafür leitete der katholische Stadtpfarrer Dieter Zitzler das Gebet. Dazu verlasen die Ukrainer Yevhen Martynov und Illia Kramarchuk, Dieter Zech von der neuapostolischen Gemeinde, Andreas Pister von der russlanddeutschen Gemeinde sowie Rosemarie Wöhrle und Uta Mantwill von der evangelisch-lutherischen Gemeinde bei der Veranstaltung Gebets- und Fürbitten-Texte. Die versammelten Menschen stimmten alsdann die Lieder kurzerhand ohne eine musikalische Begleitung an.

Übersetzung wäre hilfreich

Für eine zukünftige Veranstaltung wäre zu überlegen, für die der deutschen Sprache noch nicht mächtigen ukrainischen Mitbürgerinnen und Mitbürger die deutschen Texte laut hörbar zu übersetzen, so eine Anregung aus dem Kreis der Versammelten. Pfarrer Zitzler zitierte in seiner Ansprache einen Konzilstext von 1965 mit frappierender Gültigkeit für heute: „Insofern die Menschen Sünder sind, droht ihnen die Gefahr des Krieges, und sie wird ihnen drohen bis zur Ankunft Christi. Soweit aber die Menschen sich in Liebe vereinen und so die Sünde überwinden, überwinden sie auch die Gewaltsamkeit.“

Bevölkerung ist hilfsbereit

Stadtpfarrer Dieter Zitzler hob außerdem die große Welle der Hilfsbereitschaft unter der Bevölkerung hervor und dankte insbesondere den Asylkoordinatoren Yevhen Martynov und Beate Hilbig.