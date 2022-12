Die Wassergebühren steigen - Fehlbetrag muss ausgeglichen werden

Gemeinderat Lamerdingen beschließt Erhöhung der Wassergebühren. Das Buswartehäuschen in Großkitzighofen wird außerdem beleuchtet.

27.12.2022 | Stand: 06:30 Uhr

Vor zwei Jahren beschloss der Gemeinderat Lamerdingen die Wassergebühren für 2021 und 2022 auf 0,72 Euro pro Kubikmeter (cbm) netto festzulegen. Dieser Kalkulationszeitraum läuft nun ab – und die Grund- und Wassergebühren werden wiederum erhöht, beschloss der Rat in seiner jüngsten Sitzung.

Auch das Fremdwasser wird teurer

Notwendig werden die Erhöhungen aufgrund folgender Sachverhalte: Ein Fehlbetrag im letzten Kalkulationszeitraum von voraussichtlich 34 000 Euro muss ausgeglichen werden. Und die Kosten für den Bezug von Fremdwasser seien bereits im Jahr 2022 um circa 30 Prozent gestiegen. Der Zweckverband Erpftinger Gruppe erhebt bereits diesen höheren Preis. Außerdem stehen dort in den nächsten Jahren noch Investitionen an, die wieder zu einer Erhöhung des Bezugspreises von Wasser für die Gemeinde führen werden. Deshalb votierte der Gemeinderat einstimmig für einen erneuten zweijährigen Kalkulationszeitraum und, dass die Grundgebühr sich jeweils um die Hälfte erhöht. Die dazugehörige Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung wurde ebenfalls veranlasst.

Weitere Punkte im Gemeinderat

Der Rechnungsprüfungsausschuss unter Vorsitz von Gemeinderat Josef Batzer präsentierte die Jahresrechnung 2021. Nach der örtlichen Prüfung wurde Bürgermeister Manuel Fischer durch den Gemeinderat einstimmig entlastet. Ein Antragsteller beabsichtigt im Kapellenweg den Neubau einer Maschinen-, Getreide und Heulagerhalle. Dem Bauvorhaben erteilten die Gemeinderäte einstimmig ihr Einvernehmen, sofern ein privilegiertes Bauvorhaben durch die Fachbehörde AELF bestätigt wird.

Es werde Licht - in Großkitzighofen an der Bushaltestelle

Das Buswartehäuschen am Maibaum in der Singoldstraße in Großkitzighofen besitzt derzeit keine Beleuchtung. Die Kinder warten morgens und vor allem im Winterhalbjahr im Dunkeln. Der Gemeinderat beschloss deshalb einstimmig entsprechend einem Angebot der LEW, eine Beleuchtung für rund 2.700 Euro aufstellen zu lassen. Nach Möglichkeit soll ein noch vorhandener Mast aus dem Bauhof dafür verwendet werden, damit die Kosten reduziert werden können.

Das Landratsamt Ostallgäu informierte die Gemeinde Lamerdingen, dass für Überschwemmungsgebiete an der Gennach eine entsprechende Verordnung erlassen wird. Dies betrifft in Lamerdingen die Straße „Pilzweg“ sowie Flächen westlich der Bahnlinie.

Weihnachtsansprache des Bürgermeisters

In seiner Weihnachtsansprache dankte Bürgermeister Fischer den Gemeinderäten und Sekretärinnen für die geleistete Arbeit. Die hohe Motivation und die lösungsorientierten Diskussionen beeindruckten ihn nachhaltig, meinte der Bürgermeister.