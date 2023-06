Die Wurzeln seiner Fantasie - Buchautor Boris Koch kommt aus Langerringen

Am 14. Juni liest Boris Koch in der Schwabmünchner Stadtbücherei. Der Autor ist in und um Langerringen aufgewachsen - wo er eine inspirierende Jugend hatte.

11.06.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Sie sind in Langerringen aufgewachsen. Haben Sie dort Ihre ausgeprägte Fantasie entwickelt?

Boris Koch: Es ist natürlich sehr gut möglich, dass ich auch anderswo Fantasie entwickelt hätte, meine Eltern hätten das sicherlich überall gefördert und ich hätte auch woanders Bücher gelesen. Aber ich hätte nicht dieselben Freunde gehabt und nicht denselben großen Garten des alten ehemaligen Bauernhofs, wäre nicht auf dieselben Bäume geklettert, nicht mit dem Rad in die Wälder der Stauden und mit dem Schlauchboot die Singold hinabgefahren. Ich hätte nicht im selben Verein Fußball gespielt und nicht den Hasen besessen, der mich letztlich zum „Kaninchenrennen“ inspiriert hat, und nicht all das erlebt, was in den „Mondschatzjägern“ oder „Vier Beutel Asche“ seine Spuren hinterlassen hat. Ich hatte insgesamt eine schöne, freie, inspirierende Kindheit und tolle Freunde, und damit liegen die Wurzeln meiner Fantasie sicher in Langerringen.

Wie sind Sie auf das Genre Fantasy-Romane gekommen?

Koch: Als Kind habe ich Abenteuergeschichten wie „Die Schatzinsel“, Karl May, „Tom Sawyer“ oder „Die drei Musketiere“ verschlungen und dann hat uns in der fünften oder sechsten Klasse der Kunstlehrer aus „Der Hobbit“ vorgelesen, damit wir die Szene malen. Ich habe das Buch vom ersten Moment an geliebt: das Abenteuer, den Humor, die so fremde und faszinierende Welt. Wir haben also gemalt und lautstark gebeten, dass unser Lehrer weiter vorliest, und er hat gelesen. Und ich habe gelauscht und dann das Buch selbst gekauft. Zum zwölften Geburtstag bekam ich „Der Herr der Ringe“. Das war so anders und schwieriger. Aber im zweiten Anlauf bin ich reingekommen – und es wurde zum wohl wichtigsten Buch meiner Teenager-Zeit. Auch wenn ich längst querbeet lese und schreibe, die Faszination, die von Abenteuergeschichten in fremden Welten ausgeht, hat mich nie ganz verlassen. Und so kam es zu Büchern wie dem „Drachenflüsterer“ oder „Dornenthron“ oder eben jetzt neu dem „Moorläufer“.

War es ein steiniger Weg für Sie, bis Ihr erstes Buch endlich erschienen ist?

Koch: Ein langer, aber als steinig habe ich ihn nicht empfunden. Anfangs habe ich Kurzgeschichten und Erzählungen geschrieben, die ab 1993 auch in kleinen Verlagen erschienen, bald auch in meinem eigenen, den ich gründete. Ich lernte dazu, wurde besser, habe hie und da Lesungen gemacht und ab etwa 2001 angefangen, damit Geld zu verdienen. Noch bevor ich ernsthaft an Romane und große Verlage dachte, hat mich eine freie Lektorin auf einer Veranstaltung gehört und mich weiterempfohlen. Und plötzlich wurde mir der Vertrag für einen Roman in einer bekannteren SF-Welt angeboten und ich befand mich im Gespräch mit Beltz & Gelberg, ob ich mich an einer neuen Reihe mit Jugendkrimis beteiligen möchte, die von jungen Autoren geschrieben werden sollte. Die gemeinsame Konzeption zog sich letztlich etwas, aber als endlich alles rund und startklar war, fragte mich unerwartet Heyne, ob ich für sie nicht eine Fantasy-Parodie schreiben möchte. Und so hat es zwar etwas gedauert, aber dann ging alles ganz plötzlich und schnell und ganz und gar nicht steinig.

Wie sieht ein Tag als Schriftsteller aus? Spät aufstehen, nachts lange bei einem Glas Rotwein arbeiten?

Koch: Da mich Rotwein tendenziell müde macht, eher weißer oder Bier. Nein, früher konnte das schon mal zutreffen, aber seit ein paar Jahren habe ich eine Tochter, die ich inzwischen in der Früh zur Schule bringe, da ist also nichts mit ausschlafen. Bis 23 Uhr schreiben kann trotzdem schon mal passieren, aber eigentlich verbringe ich eher die Tage arbeitend. Schreiben, recherchieren, lesen, E-Mails beantworten, Instagram-Posts, Domain updaten, Interviews, Telefonate mit der Agentur oder einem Verlag, Veranstaltungen absprechen und Weiteres. Zudem bin ich immer mal unterwegs wegen Lesungen, Messen oder anderen Veranstaltungen, manchmal mehrere Tage oder eine ganze Woche am Stück, da sieht alles wieder ganz anders aus, da gibt es keine Routine, sondern Veranstaltungsorte, Züge und Hotelzimmer. Außer, wenn ich jetzt am 14. Juni zur Lesung nach Schwabmünchen komme, da übernachte ich natürlich bei meinen Eltern. Und da wird ganz sicher nicht geschrieben, aber einen gemütlichen Wein bis in die Nacht gibt es vielleicht trotzdem.

Zur Person:

Boris Koch wuchs in Langerringen auf. Am Mittwoch, 14. Juni, liest er aus seinem neuen Fantasy-Roman Moorläufer, Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Roman führt an den Rand einer gewaltigen Moorlandschaft, die von Irrlichtern, krokodilsartigen Sumpfkriechern und dem mystischen Nachtwyrm beherrscht wird.