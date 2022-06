Diebstahl auf dem Friedhof in Buchloe: Zur Trauer kommt auch noch Ärger

Was bringt Diebe dazu, auf Friedhöfen zuzugreifen? An einem Ort, der wie kein anderer für Ruhe und Frieden steht? Das fragt sich auch unsere Autorin.

07.06.2022 | Stand: 18:16 Uhr

Ob den Dieben bewusst ist, was sie anrichten, wenn sie an einem so sensiblen Ort wie einem Friedhof zulangen? Vermutlich nicht.

Dreist, kaltschnäuzig und pietätlos

Ansonsten müssen diese Personen derart kaltschnäuzig sein, dass ihnen schlicht egal ist, wie sehr solche Taten die Angehörigen belastet. Mit Grabschmuck zeigen Menschen, das sie mit den Verstorbenen tief verbunden sind und dass ihre Liebe über den Tod hinaus lebendig bleibt.

Hinterbliebene sind oft im emotionalen Ausnahmezustand

Wenn diese Zeichen des Andenkens gestohlen werden, kommt zu Trauer und Schmerz des Abschieds auch noch Ärger. Vor allem unmittelbar vor oder nach einer Beerdigung befinden sich Hinterbliebene oft im emotionalen Ausnahmezustand, brauchen Ruhe und Geborgenheit. Ein Friedhof soll deshalb ein Ort bleiben, der Sicherheit vermittelt. Und nicht einer, an dem man fürchten muss, bestohlen zu werden.

