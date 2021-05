Früher gab es in Buchloe kein Tattoo-Studio. Jetzt haben gleich zwei in der Bahnhofstraße neu eröffnet. Wir haben uns in den Geschäften umgeschaut.

28.05.2021 | Stand: 19:08 Uhr

Tattoo-Fans aufgemerkt: Nach langer coronabedingter Zwangspause sind auch in Bayern wieder sogenannte körpernahe Dienste – und dazu zählt das Tätowieren – erlaubt. Wer sich vor lauter Lockdown-Langeweile selbst tätowiert hat und nun einen Profi zum Ausbessern braucht, hat ab sofort gleich zwei Anlaufstellen in Buchloe – in der Bahnhofstraße haben nämlich kürzlich zwei Studios eröffnet.