Georg Zehetner arbeitet im Sommer als Bademeister im Freibad Buchloe und im Winter als Eismeister in der Sparkassenarena. Was er an seinen beiden Jobs schätzt.

25.06.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Eigentlich war es Zufall, sagt Georg Zehetner, als er 2012 an einen Beruf bei der Stadt geriet, der maßgeblich mit Wasser in unterschiedlichen Aggregatzuständen zusammenhängt: Im Sommer ist er Bademeister, im Winter Eismeister.